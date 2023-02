Carnevale 2023 a Latina e Provincia: eventi in programma, carri e sfilate

Il Carnevale Pontino, si riparte davvero in tutta la Provincia con moltissime manifestazioni, tra cui molte fanno parte di una bella “cordata”. Sembrerà scontato, ma dopo la penitenza da Covid e la chiusura totale di locali ed eventi, finalmente ci risiamo.

Il Carnevale di Latina 2023

E’ stato un po’ come fare una lunghissima quaresima, e quindi finalmente stiamo affilando le armi per tornare a ballare e a divertirci. L’edizione 2023 del Carnevale apriliano ad esempio, sarà tutta una novità. Si torna alla grande, in vero spolvero. Dopo due anni di stop, dovuti alle restrizioni sociali imposte dalla pandemia da Covid-19; il mese di febbraio sarà tutta una festa. Si vedrà finalmente il coloratissimo spettacolo tornare finalmente a sfilare attraverso le vie della città di Aprilia.

Si attendono moltissimi turisti, che in questa nuova stagione italiana, stanno arrivando anche dall’estero. Senza dubbio quella che si sta dipanando, sarà un’edizione che vedrà impegnate, come da tradizione, dal 16 al 23 di febbraio le botteghe dei carristi con 6 carri allegorici. Ci saranno tanti gruppi mascherati e parteciperanno anche gli studenti degli istituti scolastici dell’area circostante. Le scuole quindi apriranno i festeggiamenti con la sfilata di giovedì 16.

Gli eventi nel territorio di Latina

I carri allegorici poi sfileranno, invece, la domenica del 19 febbraio, attendendo un fiume di bambini mascherati. Inoltre il successivo martedì grasso si bisserà. Continueremo poi sabato 18 febbraio, al termine della consueta sfilata. Per il sabato, i carri allegorici stazioneranno in pianta stabile in piazza Roma per tutta la notte; dando vita ad una vera e propria mostra d’arte sotto le stelle. Sarà una festa per i giovani che potranno ballare con musica indiavolata.

Orbene, per la gioia di grandi e piccini tornano le sfilate dei carri allegorici itineranti per alcuni dei comuni che si sono un po’ corporati. Il Carnevale Pontino organizzato dall’Associazione Amici in Festa sta scalpitando. Quindi, Borghi e Comuni che per ben cinque date si riempiranno di maschere, coriandoli, musica e tanto divertimento attendono grandi e piccini. Si è partiti ieri 5 febbraio fino al martedì grasso ovvero il 21 febbraio con il gran finale.