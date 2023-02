Carnevale a Roma, sequestrati oltre 2,5 milioni di maschere e accessori all’Alessandrino: ‘Non sono sicuri’

Anche nel periodo di Carnevale vengono immessi sul mercato prodotti pericolosi. Maschere, costumi e accessori che sono generalmente destinati ai bambini. È stato nell’ambito dei controlli per contrastare l’introduzione sul mercato di prodotti nocivi che la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato 2,5 milioni di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I controlli degli uomini della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle, nell’ambito di controlli finalizzati proprio a prevenire il fenomeno della commercializzazione di materiale di Carnevale, hanno individuato una rivendita con prodotti non conformi alle disposizioni normative e quindi, potenzialmente pericolosi per gli acquirenti e, perciò, hanno segnalato in via amministrativa una persona alla Camera di Commercio per la violazione del c.d. “Codice del Consumo”.

La scoperta di un negozio con materiale di Carnevale pericoloso

Proseguendo il piano straordinario di controlli avviato il mese scorso, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno battuto a tappeto vari quartieri della Capitale. Un servizio nel corso del quale hanno rinvenuto in un punto vendita ubicato in zona Alessandrino costumi, maschere, denti, unghie e altri accessori potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e soprattutto dei minori, in quanto sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana funzionali a rendere edotti i consumatori dei rischi connessi al loro utilizzo.

I servizi di controllo sui prodotti in vendita per Carnevale

Le attività di controllo da parte dei finanzieri sulla merce in vendita e sulla sua sicurezza è costante e si intensifica soprattutto in periodi come Carnevale e Halloween quando i prodotti commercializzati sono rivolti ai più giovani consumatori, al fine di tutelare la salute pubblica oltre che naturalmente anche il rispetto delle normative imposte sull’economia legale. Per questo anche nei prossimi giorni sono previste altre operazioni di controllo sul territorio sempre con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità e la salute dei cittadini.