Roma, rapinato e sequestrato da un transessuale sulla Togliatti: abbandonato sul G.R.A.

Roma. Un 41enne di origini brasiliane e un 22enne romano sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata e sequestro di persona. Il fermo da parte degli agenti di Polizia è avvenuto lo scorso 30 gennaio, da parte dei poliziotti del V Distretto Prenestino. La vittima era intenzionata a consumare un rapporto sessuale con un transessuale il suo complice che, però, alla fine, l’avrebbero dapprima derubato in casa propria e poi scaricato sul Raccordo.

Transessuale e complice derubano un cliente e lo scaricano sul G.R.A.

Il fatto delittuoso sarebbe avvenuto il giorno precedente, quando la vittima, intenzionata a consumare un rapporto sessuale, si sarebbe rivolta ad un transessuale che è solito svolgere la sua attività sulla via Palmiro Togliatti. I due si sarebbero quindi accordati per consumare l’atto all’interno dell’abitazione della parte lesa ma, in assenza di un mezzo di trasporto, il transessuale avrebbe chiamato un proprio conoscente disponibile ad accompagnarli in macchina ove stabilito.

La dinamica a casa della vittima

Al termine della prestazione promessa però, il transessuale, assieme al complice, che nel frattempo aveva atteso fuori casa, avrebbero minacciato con dei coltelli la vittima, derubandolo di 200 euro, due Play Station e un telefono cellulare, oltre ad un giubbotto. Non contenti, ad ogni modo, i due avrebbero obbligato l’uomo ad andare con loro, per poi abbandonarlo nel mezzo della carreggiata sul G.R.A., dove sarebbe stato soccorso dalle Forze dell’Ordine.

Rintracciati e arrestati dopo poche ore

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, le indagini condotte dagli investigatori del V Distretto Prenestino hanno quindi portato all’identificazione di due sospettati, subito riconosciuti dall’aggredito. Entrambi gli aggressori sono stati rintracciati in poche ore: il transessuale è stato rintracciato all’interno di uno stabile abbandonato, mentre il 22enne è stato trovato alla guida dell’autoveicolo utilizzato in precedenza al momento del fatto e, nonostante abbia tentato di darsi alla fuga, è stato subito bloccato dagli agenti.