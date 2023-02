Fa sesso con una pornostar e lei filma tutto per i guadagni: ”Ho paura che mi riconoscano”

Le protagoniste di questa storia sono una star nel mondo del porno e una perfetta sconosciuto che ha avuto il privilegio di provare in prima persona i suoi ”servizi”. Tra le due, l’accordo era semplice: si poteva filmare, ma il video doveva rimanere segreto, intimo. E ovviamente non è successo. Il filmato è andato subito in rete, diventando virale. Ma a violare i diritti sarebbe stata proprio la pornostar, colpevole insomma non solo della diffusione ma anche di un tentativo di lucro sul filmato stesso. Come riporta anche Repubblica, si tratterebbe di una nota pornostar ungherese, di 52 anni, ora finita al centro di un’inchiesta della procura per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito.

Il filmato hard caricato sul web dopo il sesso

Insomma, l’oggetto di tutta la vicenda sarebbe il filmato a luci rosse girato dall’attrice durante il lavoro e finito direttamente in un canale a pagamento del web. Sono 5 minuti in cui l’attrice rinomata compare in atteggiamenti piuttosto intimi e disinibiti in compagnia di un’altra donna, la vittima di tutto il misfatto. La donna, infatti, avrebbe sì autorizzato il filmato, ma a patto che rimanesse una faccenda privata, tra loro. Ma non è andata proprio così. Il filmato è stato visto da centinaia di utenti che poi hanno iniziato a cercare compulsivamente il suo nome in rete, per capire chi fosse la coprotagonista delle riprese. Una fama improvvisa, e di certo non voluta. Pericolosa anche, e soprattutto, per la sua vita professionale. E poi, certo, il timore che amici e parenti possano vederla.

La denuncia e la perquisizione della polizia

Dunque, proprio su tutto ciò si fonda la denuncia, così come le indagini dei pm e la perquisizione degli agenti nella casa romana della pornostar. I poliziotti hanno bussato alla sua porta e, una volta dentro, hanno portato via i cellulari e i tablet, con l’obiettivo di trovare quel video. Ma non è stata un’impresa difficile, dal momento che il tutto era perfettamente fruibile anche su internet. Il nome, poi, ce l’avevano già: la 52enne si presenta sul suo sito come escort, life coach, scrittrice e luxury counselor.