Ilona Staller, chi è il fidanzato: età, lavoro, vita privata

Ilona Staller è la famosissima “Cicciolina”, ex pornostar conosciuta in tutto il mondo. Le domande sulla sua vita privata sono sempre tantissime e la curiosità è alta. Chi è il suo fidanzato Jeff Koons? Un grande artista statunitense sicuramente, ma ecco tutte le alte info e curiosità che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Il fidanzato di Ilona Staller

Ilona è la grande pornostar ungherese naturalizzata italiana, famosa con il nome di “Cicciolina”, ma è anche una cantante, conduttrice radiofonica e parlamentare italiana. La storia con il fidanzato ha sempre destato grande curiosità: i due si incontrano nel 1987, quando la popolarità di entrambi è alle stelle. Lui è un grande artista e le propone di girare un film, che però non uscirà mai. I due iniziano le riprese, che poi diventa uno shooting dal titolo “Made in heaven”, in cui fanno sesso senza inibizioni in grandi parchi aperti, ma c’è un grande limite: non parlano la stella lingua. Assumono un interprete per comunicare e nel 1991 si sposano e si trasferiscono a Monaco di Baviera e nasce loro figlio Ludwig.

Chi è Jeff Koons: età, lavoro

Il fidanzato storico di Cicciolina è proprio il famoso Jeff Koons: un artista incredibile, riconosciuto come il grande erede della pop art americana. Lavora con il ready-made reinterpretato in chiave kitch e le sue opere valgono milioni di dollari. A livello internazionale è il figlio di Andy Warhol. Lui nasce in Pennsylvania il 21 gennaio 1955, ha 68 anni e ha esposto nelle più grandi gallerie del mondo. Il 15 maggio 2019 ha venduto una scultura per 91,1 milioni di dollari, insomma: quasi un miliardo per una sola opera.

Vita privata dell’artista

Dopo il matrimonio con Ilona le cose tra i due precipitano subito e inizia una querelle lunghissima. Lui vorrebbe tenere il figlio con sé, ma lei lo rapisce e lo porta a Roma. I due iniziano una serie infinita di battaglie legali che li porta più volte in tribunale. Alla fine Jeff ottiene l’affidamento esclusivo del piccolo Ludwig. Dopo pochissimo tempo si risposa con Justine Wheeler e fanno altri cinque figli: Sean Kyah Koons, Shannon Rodgers, Kurt Koons, Eric Koons, Blake Koons, Scarlet Koons. Le battaglie legali con Cicciolina continuano, lei lo accusa di avere un disturbo narcisistico di personalità e di averla fatta soffrirle fino a condurla a disturbi alimentari molto gravi, come anoressia e bulimia. Inutile dire che lui ha sempre negato tutto. Attualmente vive con tutti i suoi sei figli in un lussuosissimo attico a New York e su Instagram condivide tutte le sue opere d’arte, vanta mezzo milione di followers.