Carnevale nel Lazio 2023: date e cosa fare, eventi in programma

Il Carnevale 2023 è finalmente alle porte, e manca davvero poco per questa nuova ricorrenza festiva dopo le lunghe ed intense settimane di lavoro che ci hanno definitivamente separato anche dal ricordo stesso delle ferie natalizie. Il meteo promette ancora freddo per il prossimi giorni, l’Italia tutta è stretta nella morsa dell’inverno entrano a regime già da settimane ormai. Tuttavia, non è un buon motivo per scoraggiarsi: basterà incappucciarsi bene e andare alla scoperta degli eventi più belli che si trovano nella nostra regione Lazio. Scopriamo insieme cosa si può fare nel nostro territorio per questo imminente Carnevale 2023. Continuate a leggere!

Carnevale 2023: gli eventi da non perdere nel Lazio

Lo sappiamo: la nostra regione, il Lazio, offre tantissime opzioni per potersi divertire durante le vacanze di Carnevale, c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Ed ecco che tra sfilate di carri allegorici, spettacoli di strada, eventi, sagre, feste e gite fuori porta, sono molte le opportunità di svago per chi decide di non allontanarsi troppo e rimanere nei paraggi, in un territorio che ha davvero tanto da offrire ai suoi avventori.

Roma, da Piazza Navona a Piazza del Popolo: cosa fare

Partiamo dal suo centro nevralgico, la città di Roma, la bellissima Capitale che decide come sempre di offrire a cittadini e turisti parate, balli e sfilate di carri per le sue strade più caratteristiche, come ad esempio via del Corso, Piazza Navona, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. I protagonisti incontrastati di questi giorni per il Carnevale 2023 saranno certamente Rugantino e Meo Patacca che riempiranno di risate e momenti divertenti per grandi e piccini. Tutti i locali del Centro si preparano così a mettere in scena i loro migliori menù, inoltre, proprio per il martedì grasso.

I ”Raggi Gamma” in concerto a Frascati

Ma Roma non è l’unica, perché anche i Castelli Romani fanno una gran bella concorrenza. Basti pensare a Frascati, in provincia, che rimane una meta davvero molto gettonata, soprattutto per i romani stessi che vogliono andare fuori città ma senza allontanarsi troppo. A Frascati, infatti, ci saranno 4 sfilate di carri allegorici, 2 spettacoli pirotecnici e il tradizionale corteo “funebre” con protagonista la maschera Pulcinella, immancabile per l’occasione. Il tutto partirà il 5 febbraio, con il il concerto dei “Raggi Gamma”, a Piazza San Pietro.

Zibaldone a Tivoli: sfilate di carri per il Carnevale 2023