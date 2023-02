Cose fare a Roma con i bambini sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023: gli eventi del weekend

Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend dell’11 e del 12 febbraio? Siamo finalmente entrati nel periodo di Carnevale e quale occasione migliore per mascherare i bambini e portarli al parco a giocare con coriandoli e stelle filanti? Tanti gli eventi in programma nella Capitale per il prossimo fine settimana, ecco gli appuntamenti da segnare in agenda. Il divertimento e l’allegria saranno assicurati.

Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023: tutti gli eventi in programma

Gli eventi a Roma con i bambini nel fine settimana

Il weekend dell’11 e del 12 febbraio prossimo sarà l’ultima occasione per portare i più piccoli a vedere il libro più celebre ed amato di tutti i tempi: Il Piccolo Principe di Antoine De Saint Exupéry, in scena al teatro Sistina fino al prossimo 12 febbraio. Invece, al centro commerciale Leonardo di Fiumicino c’è l’imperdibile mostra dei Lego, gli iconici e colorati mattoncini, più grande d’Europa. Il percorso entusiasmerà grandi e piccini, con oltre 2.000 mq di spazio e 100 incredibili modelli. Il Colosseo, il Titanic, Piazza San Pietro ed ancora, costruzioni a tema come Harry Potter, Star Wars o il villaggio dei Puffi.

Festival e spettacoli

Continuiamo la nostra rassegna degli eventi in programma per il prossimo weekend a Roma con lo spettacolo per bambini ‘Il Carnevale degli animali’ in scena al San Carlino, il teatro dei burattini di Roma, sabato 11 febbraio dalle 16.30 alle 17.30. Invece, al teatro Brancaccio fino alla prossima domenica, 12 febbraio, andrà in scena lo spettacolo ‘Supermagic 2023 incantesimi’, arrivato alla sua 19esima edizione. Infine, ma certamente non per importanza, sabato 11 febbraio all’Ar.Ma Teatro andrà in scena lo spettacolo per bambini ‘Tu si que…Disney-Show’ messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. In questo talent targato Disney i personaggi che non si vedono da un po’ sulla schermo tornano sul palco per rimettersi in gioco, mostrando tutto il loro talento. Il divertimento è assicurato.