Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023: tutti gli eventi in programma

Secondo weekend del mese di febbraio, cosa fare di bello nella città eterna? Sicuramente gli appuntamenti imperdibili per grandi e piccini sono davvero numerosi. Gli eventi di Roma nel weekend che va da venerdì 9 a domenica 12 febbraio 2023 sapranno accontentare ogni turista o cittadino romano alla ricerca di attività da fare nella capitale.

Cosa fare questo weekend a Roma?

Che ne dici di trascorrere San Valentino a Zoomarine? Domenica 12 febbraio 2023 si festeggia la festa degli innamorati con una campagna solidale per raccontare un lungo racconto con veterinari e biologi. Dall’11 al 12 febbraio 2023 ecco le attività e le visite didattiche a Roma. Gli eventi dai 4 agli 11 anni:

Sabato 11 febbraio, al mattino Un’Avventura nella Storia di Roma. Mentre al pomeriggio Caccia al Tesoro Didattica al Quartiere “delle Fate” Coppedè e Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore!

Domenica 12 Febbraio, al mattino Da Roma Antica a Roma Barocca. Mentre al pomeriggio Alla Scoperta di Castel Sant’Angelo e Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma.

Invece, per i bambini dai 2 ai 4 anni:

Sabato 11 Febbraio, al mattino Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo

Il Disney Show

Sabato 11 febbraio l’Ar.Ma Teatro ospita Tu si que… Disney – Show, della compagnia teatrale Bolle Spaziali. Lo spettacolo inizia alle ore 16. Il biglietto di ingresso costa 9 euro.

Il Carnevale degli Animali

Il Teatro San Carlino – Villa Borghese, sabato 11 febbraio 2023 alle 16.30 ospita l’evento Il Carnevale degli animali, uno spettacolo per bambini davvero speciale.

Il Carnevale dell’Orto Avanzato

Domenica 12 febbraio torna il Carnevale all’Orto Avanzato agli Orti Casa del Parco di via Vicovaro, con laboratori a cura dell’Associazione Superabile. L’ingresso è alle ore 10 e il costo è di 10 euro.

Il Supermagic – Incantesimi

Termina il 12 febbraio 2023 l’evento di magia Supermagic – Incantesimi al Teatro Brancaccio.

Lo spettacolo de “Il Piccolo Principe” al Sistina

Termina il 12 febbraio 2023 al Teatro Sistina lo spettacolo Il Piccolo Principe, con i seguenti orari: alle 20.30, sabato anche alle 16, domenica solo alle 16. Dopo Roma lo spettacolo sarà a Bologna, Torino, Firenze, Milano.

Gli eventi teatrali di questo fine settimana a Roma

Rosalyn

Sabato 11 febbraio alle ore 21 presso il Teatro San Giustino arriva Rosalyn, lo spettacolo dell’associazione culturale Alias, scritto da Edoardo Erba, per la regia di Fabrizio Romagnoli.

Una come me

Ultimo spettacolo domenica 12 febbraio 2023 al Teatro degli Audaci con Una come me di Mauro Graiani, con Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi. Orario spettacoli: dal Giovedì al Sabato ore 21.00, Domenica ore 18.00. Il biglietto ha un costo di 22 euro giovedì e venerdì, 24 sabato e domenica. Ridotto 18 euro.

Voli pindarici

Fino al 20 maggio 2023, ogni giovedì, venerdì e sabato alle ore 20.30, Fortezza Est in via Francesco Laparelli 62, ospita Voli Pindarici, seconda stagione teatrale dello spazio culturale di Tor Pignattara nato nel 2020.

Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde

Fino al 12 febbraio 2023 il Teatro Ciack ospita lo spettacolo Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde, da giovedì a sabato alle ore 21, domenica alle 17.30. Il biglietto intero ha un costo di 28 euro, ridotto di 25 per gli under 20, gli over 65, i gruppi con più di 10 persone e i disabili.

Nero come un canarino

Fino al 19 febbraio al Teatro Manzoni va in scena “Nero come un canarino”, di Aldo Nicolaj, con Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, per la regia di Giuseppe Renzo. Spettacoli da martedì al venerdì alle ore 21, tutti i sabati alle 17.30 e alle 21, martedì 14 febbraio alle 19, giovedì 16 febbraio alle 17.30.