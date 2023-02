Carnevale 2023 a Roma e provincia: ecco tutti gli eventi in programma, carri e sfilate

Ecco tutti gli eventi del Carnevale 2023 a Roma e nella sua Provincia: previste feste, sfilate in maschera, pattinate e visite guidate. Il Carnevale 2023 è alle porte, quest’anno si torna a festeggiare senza restrizioni, sarà dunque un Carnevale a pieno regime. Sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà.

Il Carnevale 2023 nella zona di Roma e la sua Provincia

Roma scalda i motori per far vivere a grandi e bambini un Carnevale indimenticabile. E anche in provincia di Roma e nel resto del Lazio ci sono degli appuntamenti da non perdere. Il Carnevale 2023 inizierà ufficialmente domenica 5 febbraio, la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 21 febbraio. Giovedì 16 febbraio sarà Giovedì grasso, il 19 febbraio sarà la domenica di Carnevale, infine il 21 febbraio si festeggerà Martedì Grasso.

Carnevale al Pincio e la Tarantella carnevalesca

Che Carnevale sarebbe senza mascherare i bambini (e magari anche i grandi) e andare al Pincio? I Pattinatori del Pincio danno appuntamento a tutti, bambini, ragazzi e senior per festeggiare il Carnevale. “Pinciaroli…tutti pronti? Quest’anno saremo tutti Kigurumi!” si legge su Facebook. “Scaldate le rotelle – aggiungono – ci si ritrova tutti a Piazzale dei Martiri 1, (ponte del Pincio) ore 14 per le consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli e tutto ciò che ci possa far divertire”. La pattinata sarà simile a quella organizzata per Natale, dunque ideale anche per principianti.

Torna la Tarantella del Carnevale: una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle un grande concerto alle ore 11 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium. In questa settima edizione saranno protagoniste le maschere zoomorfe tradizionali, una modalità di rappresentazione carnascialesca ancora largamente diffusa in molte zone del nostro Paese, in particolare nelle aree alpine e appenniniche dove permangono attività economiche legate alla pastorizia.

Il Carnevale di Frascati e la festa brasiliana

Torna, dopo due anni di stop, il Carnevale di Frascati. L’edizione 2023 si svolgerà dal 5 al 26 febbraio con un ricco calendario di eventi, incontri e sfilate. Il Carnevale a Frascati è uno dei più sentiti nei pressi di Roma. La cittadina dei Castelli Romani ogni anno si colora di maschere, sfilate, eventi e folklore, con protagonisti assoluti – come ad ogni edizione che si rispetti – i Pulcinella. Il Carnevale frascatano – tra i più famosi del Lazio – si chiude, come tradizione vuole, con il rogo dell’enorme pupazzo di Pulcinella e con il corteo funebre che segna simbolicamente il passaggio alla Quaresima.

Il Carnevale brasiliano firmato Sabor do Brasil arriva a Roma, nel quartiere Pigneto in una location esclusiva per far vivere a grandi e piccini il fascino e la magia del Carnevale più famoso del mondo. Ci sarà la cucina brasiliana dello chef Paulo Aires del ristorante Reserva Restaurante y Cocteles (@reservaroma), i drink brasiliani a cura di Snodo Mandrione e un fitto programma di spettacoli.

A Ronciglione e il castello di Bracciano

Domenica 19 febbraio al Castello di Bracciano è in programma un bellissimo evento per bambini e famiglie. A grande richiesta “Il re del lago e la principessa Artemisia” liberamente ispirato ad un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo magico castello. Questo antico racconto si perde nella notte dei tempi , un modo originale per far scoprire ai bambini le bellezze del territorio laziale da un punto di vista storico e culturale, attraverso l’affascinante mondo delle storie e della narrazione. Un momento di grande emozione in cui tutti entreranno a far parte di questa leggendaria vicenda che si svolgerà in una location molto suggestiva, nel castello di Bracciano.

Viterbo e Aprilia

Il Carnevale Viterbese è giunto alla quinta edizione. Le strade e le piazze di Viterbo tornano, dunque,a riempirsi, da sabato 18 a martedì 21 febbraio. La novità di quest’anno sta nel percorso: la partenza dei carri allegorici e i tantissimi gruppi mascherati sarà, infatti, da Piazza San Sisto (Porta Romana) e da lì il lungo corteo proseguirà su via Garibaldi, Piazza Fontana Grande, via Cavour, Piazza del Plebiscito per passare poi sotto l’arco che accede a via Ascenzi e fare l’ultima tirata su via Marconi con gran finale in Piazza Verdi, dove, come da tradizione, troveremo un palco che con musica e intrattenimento ci farà cantare e ballare fino alla sera.

Torna il Carnevale ad Aprilia. L’edizione di quest’anno vedrà impegnate, come da tradizione, dal 16 al 21 di febbraio le botteghe dei carristi con 6 carri allegorici, i gruppi mascherati e gli studenti degli istituti scolastici della città. Le scuole apriranno i festeggiamenti con la sfilata di giovedì 16. I carri allegorici sfileranno sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio. Sabato 18 febbraio, al termine della consueta sfilata, i carri allegorici stazioneranno in piazza Roma per tutta la notte dando vita ad una vera e propria mostra d’arte sotto le stelle.