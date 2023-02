Sagre a Roma e nel Lazio a febbraio 2023: ecco dove e quando

Ecco tutte le fiere e le sagre che si svolgeranno a Roma e nel territorio regionale del Lazio, per il mese di febbraio 2023. Ecco tutti gli eventi che dovete segnare in agenda, per poterli visitare.

Le sagre di febbraio 2023 a Roma e nel Lazio

Sagra Della Polenta Rencocciata

Nel mese di febbraio nel piccolo borgo di Licenza situato a circa 50 km da Roma si svolge la Sagra della Polenta Rencocciata. La sagra è dedicata ad un piatto tipico locale fatto appunto con polenta arrostita sulla griglia, “rencocciata”. La polenta viene solitamente accompagnata da carne di cinghiale. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Licenza che allestisce gli stand dove si potrà assaggiare questo piatto tradizionale. La città di Licenza si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Non abbiamo ancora informazioni certe sulla prossima edizione. Puoi cercare aggiornamenti usando i riferimenti riportati sotto (sito web per approfondire o pagina facebook).

La processione di San Silverio

La processione di S. Silverio ricorre il 27 febbraio e questo giorno e’ per Ponza e per i ponzesi un giorno diverso da tutti gli altri. Nella seconda meta’ del secolo scorso, nella frazione di Le Forna la festa di S. Silverio fu anticipata all’ultima domenica di febbraio, cio’ per consentire ai tantissimi pescatori ponzesi che, dai primi di marzo alla fine di settembre, si trasferivano in Sardegna o in Tunisia, per ragioni di lavoro, di onorare e festeggiare il Santo Patrono. Il 20 giugno, festa di S. Silverio, e’ la festa dell’intera isola di Ponza. La festa di ogni famiglia ponzese anche quelle poche e rare che non hanno un Silverio o una Silveria da festeggiare. E non c’e’ ponzese sparso nel mondo, che non commemori questa ricorrenza.

Il Carnevale Civitonico 2023

Il Carnevale Civitonico, prende vita con “O’ Puccio” spettacolare opera di cartapesta realizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione con gli artisti Groupe in art’è: alto circa tre metri, è ispirato quest’anno alla banda folcloristica di Civita Castellana, La Rustica, con la classica divisa rosso blu e gli strumenti musicali più inconsueti. Uno spettacolo reso unico dalle sfilate dei carri allegorici un lungo e variopinto serpentone con oltre 200 figuranti attraverserà le vie del centro storico, mettendo in mostra nel percorso di 2 chilometri splendidi costumi e carri frutto di mesi e mesi di duro lavoro; “scortato” da due ali di folla, regalerà ai visitatori goliardate, musiche e balli a volontà accompagnato da La Rustica, la strampalata banda folkloristica fondata da un gruppo di buontemponi nel 1956, che trasforma in strumenti musicali gli oggetti più inusuali.

Carnevale di Fiumicino

A Fiumicino torna la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro storico con Carnevale a Mare. Il circuito cittadino come di consueto interesserà il centro storico di Fiumicino, con le banchine del porto canale a fare da tribune naturali. Ad aprire il corteo Saltafiume. Il raduno dei carri e dei gruppi mascherati è solitamente fissato per le ore 15.00 all’ingresso del centro abitato (Ponte Due Giugno). Non mancheranno momenti di animazione sul palco, prima del suggello affidato al rogo della gigantesca pupazza di carnevale.