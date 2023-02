Carnevale 2023, tutti i costumi originali per i bambini

Che Carnevale sarebbe senza un costume? In questa circostanza i bambini – ma anche i genitori – possono sfoderare tutti i loro assi nella manica in quanto ad originalità e creatività e mascherarsi, travestirsi con dei simpaticissimi e divertenti costumi. Se per quest’anno siete a corto di idee ma allo stesso tempo ci tenete a stupire i vostri amici e a fare felici i vostri bambini, non temete! In quest’articolo abbiamo raccolto per voi una serie di idee che potrebbero tornarvi utili, rendendo i festeggiamenti ancora più magici e speciali. Il successo è garantito.

I costumi di Carnevale per i bambini

Tra i costumi che non possono mancare nel Carnevale 2023 c’è senz’altro quello inspirato alla magica, suggestiva ed intramontabile saga di Harry Potter. Le avventure del maghetto e dei suoi impavidi amici non smettono di emozionare e di affascinare i bambini di moltissime generazioni. Perché, dunque, non prendere spunto proprio da questa fortunata saga per il costume di carnevale per bambini? Un altro classico costume è quello di Biancaneve. Il corpino senza maniche con dettagli lucidi incrociati e la gonna a 4 strati di tulle ed organza conquisterà tutte le bambine, in un tripudio di gioia e di colori.

Veniamo adesso al costume della Principessa Unicorno. L’abito, dai colori pastello, ha maniche a volant e sul davanti ha un fiore è impreziosito da un fiore chic, finto strass e patchwork ricamato. La gonna è di tulle multistrato arcobaleno. Completa il tutto un cerchietto unicorno. Anche il costume ispirato ad Occhio di Falco, uno degli eroi degli Avengers, non può mancare in questo Carnevale! Il costume consiste in una tuta finemente stampata con imbottitura muscolare ad effetto 3d. Un altro costume originale per rendere i festeggiamenti carnevaleschi indimenticabili è quello di Mercoledì Addams. Vestito da ragazza a maniche lunghe, ha un colletto bianco e polsini ripiegati con elastico in vita regolabile e cerniera sulla parte posteriore. Il costume è adatto a ragazze dai 3 ai 15 anni.