Carnevale 2023, quando inizia e quando finisce? Ecco le date di giovedì e martedì grasso

Ci stiamo avvicendo al Carnevale ma forse non tutti sanno che questa festa è mobile. Ciò significa che non esiste una data fissa, univoca, per i festeggiamenti ma che le date cambiano di anno in anno. Ciò è dovuto alla correlazione con un’altra festività: la Pasqua che è altrettanto mobile. Tradizionalmente parlando, il carnevale anticipa la Quaresima e, conseguentemente, quest’ultima ne segna la fine. Oltre al fatto che questa festa è mobile, va ricordato che ne esistono anche due riti: il rito romano e quello ambrosiano.

I riti carnevaleschi e il calendario delle date

Iniziano subito col dire che il rito ambrosiano appartiene all’Arcidiocesi della città di Milano. Il patrono di quest’ultima è Sant’Ambrogio, da qui la denominazione. Il rito ambrosiano differisce da quello romano per diversi aspetti. Uno di questi è rappresentato dalla date nelle quali si svolge la tanto allegra festa capace di far emozionare e di scaldare il cuore di grandi e piccini. Ecco le date dei festeggiamenti carnevaleschi 2023 secondo il rito ambrosiano:

giovedì grasso 16 febbraio 2023;

carnevale 19 febbraio 2023;

martedì grasso 21 febbraio 2023;

sabato grasso 25 febbraio 2023.

Salterà all’occhio che la ‘versione milanese’ del Carnevale dura di più. Questo rito liturgico è circoscritto nelle seguenti aree della penisola: Milano, Monza, Varese, Lecco e Como. Le altre località d’Italia seguono il rito romano, ecco il calendario del Carnevale:

giovedì grasso 16 febbraio 2023;

carnevale 19 febbraio 2023;

martedì grasso 21 febbraio 2023.

I festeggiamenti del Carnevale in Italia

A prescindere dal differente lito liturgico, la festa del carnevale è davvero molto sentita. Da una parte troviamo, infatti, i bambini che non vedono l’ora di mascherarsi e di giocare con i propri amichetti a ‘colpi’ di stelle filanti e coloratissimi coriandoli e dall’altra, ci sono invece gli adulti che ne approfittano per staccare un po’ dalla routine lavorativa, trascorrendo del tempo con la propria famiglia ed assaporare alcuni dolci tipici come ad esempio le chiacchiere, conosciute anche come frappe o bugie. Colorati ed allegri festeggiamenti animano diverse zona di Italia. In primis Venezia, passando poi per Viareggio ed arrivando fino a Ronciglione e Frascati.