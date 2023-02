Carnevale 2023 a Frascati: quando inizia, carri ed eventi in programma

Sta per tornare anche quest’anno l’appuntamento con il Carnevale! Senza dubbio, uno degli eventi in maschera più importanti della stagione in tutto il Lazio è rappresentato dal rinomato Carnevale di Frascati, cittadina dei Castelli Romani. Il programma dell’attesa manifestazione che prenderà il via dal 5 febbraio e fino al 26, è davvero ricco di eventi! Maschere, sfilate, folklore, insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e il divertimento è assicurato!

Il Carnevale a Frascati

Dopo due anni di stop causa Covid, il carnevale di Frascati torna ad emozionare grandi e piccini! Tra i più famosi del Lazio, il carnevale frascatano si apre con le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, impegnati nella consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco al Re Pupone e poi nel corteo della carrozza del re di Carnevale. Faranno poi seguito tutte le principali maschere della tradizione tuscolana. Le sfilate carnevalesche si concludono con l’iconico e simbolico rito della cremazione di Pulcinella che avviene nel giorno di martedì grasso. Dopo il rogo dell’enorme Pulcinella- una delle maschere più amate e ricorrenti della tradizione- inizia il suggestivo corteo funebre che segna il passaggio dal periodo del divertimento a quello maggiormente restrittivo della Quaresima. La locandina di questa nuova edizione del carnevale di Frascati è stata realizzata dagli alunni della V A dell’Istitut0 comprensivo Frascati I.

Le maschere e i prodotti culinari

Un momento molto atteso è la sfilata delle maschere: costumi originali e colorati vengono indossati dai partecipanti della gioiosa festa che in questa modo omaggiano il Carnevale rendendo partecipi del clima di giovialità ed allegria tutti i presenti. Non mancano poi le manifestazioni collaterali e per i più adulti sono, inoltre, previsti giochi di luci e colori a corredo di ogni evento. Degustazioni di prodotti culinari tipici che renderanno il tutto davvero imperdibile! Veniamo adesso ad uno dei ‘pezzi forti’ di questa tradizione carnevalesca: i carri.

I carri del Carnevale frascatano

I carri allegorici sono realizzati da artigiani esperti ma contribuiscono alla loro realizzazione anche volontari, associazioni e scolaresche, a testimonianza di quanto questo ricorrenza sia sentita in città. I carri allegorici sono un classico del carnevale di Frascati e, ogni anno, rappresentano una vera e propria sfida a colpi di originalità e creatività! Le mani esperte degli artigiani lavorano alacremente per fornire a cittadini e turisti un prodotto di estrema qualità, toccando sia tematiche care ai bambini sia ironizzando su tematiche politiche e di costume. La sfilata dei carri è preceduta dal corteo mascherato dove vengono omaggiate le maschere della tradizione tuscolana. È, infine, previsto al termine del corteo, un suggestivo spettacolo di fuochi di artificio.