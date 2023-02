Costumi di Carnevale 2023 per adulti e bambini: tutte le idee originali

Se è vero che in questo periodo dell’anno ogni scherzo vale, non si può certo scherzare quando si tratta di scegliere il miglior travestimento. Con i migliori costumi per il Carnevale 2023 vogliamo offrirvi una serie di spunti per vestirvi, anzi, travestirvi in maniera ad hoc in questo particolare periodo dell’anno.

Costumi di Carnevale 2023 per bambini e adulti: ecco qualche idea

Che si tratti di andare a una festa, a un corso mascherato o a una sfilata di Carnevale, la vostra scelta dovrà essere impeccabile. Harry Potter, Minnie, Dragon Ball o Mercoledì Addams. Scegliete uno dei vostri personaggi preferiti con cui festeggiare la ricorrenza più allegra dell’anno. Se vostro figlio è un fan del celebre maghetto di Hogwarts la scelta del suo costume è pressoché fatta. Ha una parte dell’interno rivestita in rosso scarlatto e l’enigmatico emblema del leone cucito sul davanti. Il cappello parlante ha deciso, il vostro piccolo fa parte di Grifondoro.

Con questo costume porterete in alto i colori rosso e oro della celebre casata. Include la tunica nera deluxe con lo stemma Grifondoro, il cappuccio e la spilla. Vi aspettano magie e incantesimi di ogni tipo con un capo che non passerà certo inosservato. Con questo costume realizzerete il suo più grande desiderio. Quello di vestirsi come una vera principessa. Se vostra figlia adora Elsa di Frozen con questo costume coronerete il suo sogno.

Realizzato in materiale misto poliestere e cotone di alta qualità, è appositamente progettato per la pelle delicata della vostra bambina. Un abito elegante corredato da tanti accessori. Guanti, orecchino, trecce bianche argento, bastone e corona. Vostra figlia sarà una bellissima principessa e non mancheranno gli inviti a ogni festa. Tra I migliori costume per il Carnevale 2023 non può mancare certo lui. Stiamo parlando di Super Mario e Luigi. I due celebri personaggi che hanno animato le sessioni di videogaming di adulti e bambini di oggi e di ieri. Il costume ideale per chi vuole far rivivere il personaggio dell’idraulico più famoso negli anni ’80 e ’90.