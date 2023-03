Roma World riapre, al via la nuova stagione 2023: ecco quando e tutte le novità

Roma World riapre le porte per far vivere a romani e turisti una giornata da Antichi Romani. Il parco tematico – che annuncia anche importanti novità nei prossimi anni – è pronto a riportare gli ospiti indietro nel tempo.

La riapertura di Roma World a fine marzo

Roma World riaprirà le porte da venerdì 24 marzo. Nella nuova stagione il parco a tema storico si presenterà come un villaggio delle legioni romane, attualmente sviluppato su 6 ettari, dove l’ospite potrà riscoprire il contatto con la natura, mangiare come gli Antichi Romani, diventare gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontrare gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri rapaci, perdersi tra i sentieri nei boschetti di sughere. Tra le novità del 2023 luci e suoni del suggestivo bosco magico. Entrati dal Portale si trova il Castrum, Accampamento Militare con torri e fortificazioni, al centro del prato l’Arena dei Gladiatori, dove assistere agli spettacoli o imparare le tecniche di combattimento guidati dai rievocatori del Gruppo Storico Romano. Nella Taberna, il ristorante del parco, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Il mercato degli artigiani ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche di 2000 anni fa. Gli amanti dell’outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari.

La fattoria del villaggio ospita animali domestici come Capre, Pecore, Mucche nane, maialini, Oche, Papere, Galline, Conigli e Asini. I bambini possono divertirsi con un giro in Pony o Cammelli, tra i giochi del playground nel bosco o con il tiro con l’arco. Nell’Arena dei Rapaci hanno luogo gli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. Si può interagire con gli animali, diventando Falconieri per un giorno. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco e il Tour Botanico, accompagnati da guide, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e macchia mediterranea.

Roma World è un progetto di Cinecittà World, 1° parco tematico del Centro Sud Italia, con oltre mezzo milione di visitatori. Il parco ha annunciato un importante piano di sviluppo dal 2024 al 2030 che prevede la realizzazione della Roma Imperiale: i fori imperiali e i templi, il Teatro e la suburra ricca di botteghe e commercianti, un grande set indoor/outdoor popolato di personaggi, per immergere nella storia ospiti, turisti e pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo. Dal 2026 al 2030, inoltre, lo sviluppo del parco si concentrerà sulla realizzazione delle province dell’Impero, diviso in aree tematiche e sulla realizzazione di Antico Egitto, Gerusalemme e Marocco.