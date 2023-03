Neve a Roma e nel Lazio a inizio marzo 2023? Le previsioni meteo

Dopo diverse settimane caratterizzate dal bel tempo e temperature sopra la media stagionale, le precipitazioni sono tornate a fare capolino nella penisola e l’ipotesi della presenza di fenomeni nevosi a Roma e nel Lazio non è completamente da escludere. In particolare, una vasta area di depressione sta irrompendo a ridosso del Mediterraneo occidentale, dove – specialmente nelle zone affacciate sul Mar Tirreno – c’è una cospicua attività temporalesca. Ciò comporta un abbassamento delle temperature, la presenza di precipitazioni per l’appunto e – sopra i 900 metri di altitudine, anche la presenza di fenomeni nevosi. Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni meteo.

Previsioni meteo in Italia, freddo fino al weekend: che tempo farà e le Regioni a rischio

Attività temporalesca sul Mar Tirreno, le previsioni meteo

L‘ attività temporalesca sulle aree del Mar Tirreno implica la presenza di una certa instabilità atmosferica e nelle prossime ore, è previsto l’arrivo di aria più fredda – di origine artica – che interesserà le regioni centrali tirreniche. Alla luce di ciò, ne risentiranno anche le temperature che andranno incontro ad un abbassamento. Inoltre, precipitazioni residue e diffuse riusciranno a spingersi fino alle parti più orientali dell’entroterra, raggiungendo le fasce dorsali appenniniche e preappenniniche del Lazio.

I fenomeni nevosi

Le piogge interesseranno tutto il Lazio, con rovesci nevosi persistenti sopra i 900 metri di altitudine. Interessante dalle precipitazioni le località di Cicolano, le zone settentrionali del Reatino e Leonessano. Neve dai 900-950 metri è attesa sui monti Lucretili, Prenestini e fino al Monte Guadagnolo. Non saranno esclusi dalla presenza di precipitazioni nevose nemmeno i territori dell’Alta Ciociaria, della Valle di Comino e le alture del Massiccio del Monte Cairo. Infine, è possibile che si verifichi qualche debole nevicata all’estremità dei Castelli Romani, con fiocchi di neve bagnata o fenomeni di graupel localmente al di sotto del 900 metri. Le temperature resteranno stazionarie o leggermente al di sotto della media stagionale.