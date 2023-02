Previsioni meteo in Italia, freddo fino al weekend: che tempo farà e le Regioni a rischio

Che dicono le previsioni meteo per l’Italia nei prossimi giorni? La parola chiave, almeno fino al prossimo weekend è certamente freddo. E così, ecco che il mese di marzo, a partire da domani, si apre proprio con temperature tendenzialmente al ribasso. Ma ecco nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni per la nostra Penisola.

Pioggia e neve a Roma e nel Lazio? Le previsioni meteo dal 27 febbraio 2023

Previsioni meteo in Italia, freddo in vista

La Primavera, che al Sud sembrava già essere arrivata al Sud, dovrà rimandare ancora un altro po’ la sua venuta tanto agognata: con 20 gradi tra Puglia, Calabria e Sicilia in questi ultimi giorni, da domani sarà inverno su tutto lo Stivale, senza discriminazioni di sorta tra le regioni appartenenti. Le temperature, infatti, come anticipato, resteranno tendenzialmente sotto la media del periodo usuale, e questo almeno fino alla giornata di sabato prossimo. Ci saranno, a fare da sfondo, piogge e rovesci su tutto il Centro-Sud, con diffuse nevicate sugli Appennini, oltre i 900 metri di altezza.

Ciclone in spostamento dalla Sardegna

Il Tecnico Meteorologo Lorenzo Tedici, dal suo canale e sito www.iLMeteo.it, ha nelle ultime ore confermato la presenza di un ingombrante Ciclone in spostamento verso il Tirreno, che comporterà frequenti perturbazioni da Ovest verso Est. A partire dalle prossime ore, allora, si verificherà un’ondata di maltempo sulla Sardegna in spostamento deciso e rapido verso le regioni italiche centrali e meridionali. Nel quadrante nord, invece, vedremo un accenno di miglioramento a seguito della bufera invernale che si è verificata nella giornata di domenica scorsa, con ancora qualche timida nevicata a bassa quota sul Nord-Ovest.

Instabilità meteorologica sulle Isole maggiori e minori

Scendendo ancora di più nel dettaglio, per quel che riguarda il Ciclone in avanzata verso il Tirreno, ecco che il vortice, dopo l’approfondimento avvenuto sabato sera sul Mar Ligure, comporterà anche una rimessa in marcia, potremmo dire, verso l’Italia minacciando in modo particolare proprio la Sardegna, con nubifragi e nevicate che potranno verificarsi intorno ai 900 metri di altitudine. Nella pratica, dopo Maiorca, Corsia e Ibiza, ora il Ciclone investirà l’isola per poi giungere anche all’Elba. Si tratta di un Ciclone isolano, di bassa pressione, che toccherà gran parte delle nostre perle del Mediterraneo. Alla fine, si sposterà verso il Sud dello Stivale, raggiungendo nel suo viaggio anche la Sicilia.

Il dettaglio meteo per i prossimi giorni in Italia

Durante questo percorso, le piogge intense verranno scaricate anche su Marche, Lazio e Campania, e da giovedì anche verso Calabria e Sicilia. Il risultato, dunque, sarà un aumento improvviso dell’instabilità meteorologica dal Centro al Sud. Solamente a partire dalla prossima settimana, insomma, la Primavera potrebbe iniziare a far presagire la sua presenza ormai imminente. Ecco il dettaglio meteo per i prossimi giorni: