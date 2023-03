Musei gratis a Roma domenica 5 marzo 2023: ecco quali e gli orari

Roma. Avete già deciso cosa farete questo imminente fine settimana? Certo siamo ancora nel bel mezzo del lavoro e della frenetica vita degli impegni, tuttavia il pensiero già diventa assillante: cosa fare? Se ancora non vi abbiamo convinti con gli eventi che vi abbiamo proposto in un nostre recente articolo, che potrete trovare cliccando qui, ecco un’altra proposta più mirata: i musei gratis per la prima domenica del mese. Ecco una rassegna esaustiva e gli orari.

Domenica al Museo: appuntamento con la cultura il 5 marzo 2023

Dunque, come dicevamo, questa domenica 5 marzo 2023 è la prima domenica del mese, e come tutti i nostri lettori sanno bene, ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale. Una rassegna completa ed esaustiva sarebbe davvero difficile, dal momento che la nostra città rappresenta davvero un monumento vivente a cielo aperto, di conseguenza ci manteniamo bassi e vi segnaliamo quelli più rappresentativi, che necessariamente andrebbero visitati, almeno una volta nella vita – o al mese!

Musei Civici Gratis la prima domenica del mese a Roma

L’entrata è completamente gratuita, per tutti, la prossima domenica 5 marzo 2023, anche nei Musei civici così come in alcune aree archeologiche della città come il rinomato Circo Massimo, con orario dalle 9.30 alle 16.00, e i grandiosi Fori Imperiali, con orario continuato dalle 9.00 alle 17.30. Per quanto riguarda, invece, i musei civici che apriranno gratuitamente le loro porte, sono i seguenti:

Musei Capitolini;

Museo dell’Ara Pacis;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Serra Moresca di Villa Torlonia;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

Musei Statali Gratis domenica 5 marzo 2023

Sempre il 5 marzo, saranno disponibile per l’appuntamento culturale gratuito più atteso anche i musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratis – ripeterlo fa sempre bene – a musei, luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura e anche i parchi archeologici. Ecco l’elenco completo dei Musei Statali gratis nel Lazio domenica 5 marzo:

Musei Statali a Roma:

Abbazia Greca di San Nilo – Grottaferrata ( RM )

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae – Capena ( RM )

Arco di Malborghetto – Roma ( RM )

Galleria Borghese – Roma ( RM )

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – Roma ( RM )

Galleria Spada – Roma ( RM )

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini – Roma ( RM )

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini – Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di Roma – Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo nazionale del Palazzo di Venezia – Roma ( RM )

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano – Roma ( RM )

Monastero di San Benedetto Sacro Speco – Subiaco ( RM )

Monastero di Santa Scolastica – Subiaco ( RM )

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia – Civitavecchia ( RM )

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste – Palestrina ( RM )

Museo Aristaios – Roma ( RM )

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX – Roma ( RM )

Museo delle Civiltà – Roma ( RM )

Museo delle navi romane di Nemi – Nemi ( RM )

Museo Giacomo Manzù – Ardea ( RM )

Musei Statali a Latina:

Abbazia di Fossanova – Priverno ( LT )

Cappella dell’Annunziata – Cori ( LT )

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando – Minturno ( LT )

Museo archeologico nazionale di Formia – Formia ( LT )

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica – Sperlonga ( LT )



Musei Statali a Frosinone: