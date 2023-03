Allerta meteo ‘arancione’ ad Anzio, il 10 marzo 2023 e per le successive 30 ore. Il Comune di Anzio, visto lo stato di maltempo che colpirà tutto il Litorale Romano nella giornata di domani, e probabilmente a fasi alterne fino alla giornata di martedì prossimo, ha indetto un’allerta meteo di colore “arancione” su tutto il territorio comunale. Questo perché, a detta dell’Amministrazione, il territorio è fragile ai problemi di natura idrogeologica.

Allerta meteo di colore “arancione” ad Anzio

In tal senso, il Comune di Anzio pensa alla tutela dei cittadini del proprio territorio. In tal senso, nell’ordinanza straordinaria ha ritenuto opportuno scrivere: “Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di Anzio, come indicato dall’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.23019 prot. PRE/12854 del 09.03.2023, acquisito al prot. 18.950/2023 della data odierna, con indicazione che dalla serata di domani, venerdì 10 marzo 2023, e per le successive 24 – 30 ore, si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, in particolare sui settori costieri, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

L’ordinanza prosegue dicendo: “L’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dall’immediato pomeriggio/sera del 10.03.2023 e per le successive 24/30 ore al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Anzio (RM), la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico di cui all’oggetto con tavolo permanente presso la sede del COC in Via del Faro 1, fino a cessata emergenza, con raccomandazione alla popolazione di limitare al massimo la mobilità, fare attenzione nell’ impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade con maggior pendenza ed a rischio allagamento, non sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo delle mareggiate”.