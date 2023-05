Festa della Repubblica 2023 a Roma, quali sono i musei gratis aperti il 2 giugno

Musei gratis a Roma il 2 giugno: non è una bufala, ma una bella iniziativa del Ministero della Cultura. In occasione della Festa della Repubblica molti musei e luoghi d’arte della Capitale aprono le loro porte gratuitamente al pubblico. Roma si prepara a celebrare il 2 giugno con una serie di iniziative culturali che coinvolgono i suoi numerosi musei al chiuso e a cielo aperto, offrendo così l’occasione di scoprire o riscoprire le bellezze della città eterna. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che ha deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.

Quali sono i musei gratis il 2 giugno a Roma?

L’elenco dei musei e luoghi d’arte che resteranno aperti nella giornata di venerdì 2 giugno per la Festa della Repubblica è consultabile sul sito del Ministero della Cultura. Tra i tanti, segnaliamo alcuni dei più interessanti e suggestivi:

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, aperto dalle 9 alle 20, che ospita una ricca collezione di reperti della civiltà etrusca e delle popolazioni italiche pre-romane;

Museo Boncompagni Ludovisi, aperto dalle 9 alle 19.30, che conserva le testimonianze del gusto e della moda dell’aristocrazia romana tra Ottocento e Novecento;

Museo Hendrik Christian Andersen, aperto dalle 9.30 alle 19.30, che espone le opere dello scultore norvegese che sognava di creare una città ideale dedicata all’arte e alla cultura;

Galleria Spada, aperto dalle 8.30 alle 19.30, che racchiude una prestigiosa collezione di dipinti e sculture rinascimentali e barocche, oltre al celebre prospetto forzato di Borromini;

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, aperto dalle 9.30 alle 19.30, che presenta una vasta gamma di strumenti musicali antichi e moderni provenienti da tutto il mondo;

Area Archeologica di Ostia Antica, aperto dalle 8.30 alle 19.30, che offre la possibilità di visitare i resti dell’antico porto di Roma e ammirare i suoi monumenti, le sue case, i suoi templi e i suoi mosaici;

Castello di Giulio II, dalle 10.30 alle 16.30, che domina il borgo medievale di Ostia Antica e offre una splendida vista sul fiume Tevere e sul mare;

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, aperto dalle 9.30 alle 19.30, che racconta la storia millenaria del maestoso monumento simbolo di Roma, dalla sua origine come mausoleo imperiale alla sua trasformazione in fortezza papale.

Musei gratis anche domenica 4 giugno

E per chi vuole fare una scorpacciata di cultura e arte, sempre gratis, ecco che si raddoppia. Domenica 4 giugno, 1ª domenica del mese, tornano i musei gratis nella Capitale grazie al “Sistema Musei” che consente di visitare gratuitamente anche alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima).

Ecco quali sono i musei che si possono visitare domenica: