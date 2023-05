Festa della Repubblica 2023 a Roma: ecco tutte le celebrazioni del 2 giugno

Festa della Repubblica 2023. Uno dei Ponti più attesi, e più lunghi anche, di questo 2023 è ormai prossimo e vicino. Parliamo ovviamente del Ponte del 2 giugno, davanti al quale poi ci sarà un ricco fine settimana pieno di eventi, da poter trascorrere nel migliore dei modi con amici, parenti, amori o anche nella piena solitudine, se siete dei cuori solitari.

Festa della Repubblica 2023 a Roma: cosa fare con i bambini, dalla parata agli eventi in programma

Festa della Repubblica 2023: cosa fare a Roma?

Se ancora non avete ben chiaro cosa fare e come trascorrere questi momenti di spensieratezza a ridosso dell’imminente stagione estiva, non vi complicate troppo la giornata: vi basterà leggere questo articolo, perché noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo raggruppato per voi una serie di attività che è possibile fare a Roma proprio durante quei giorni. Allora, cosa aspettate? Continuate a leggere e scorrere verso il basso.

A caccia di musei a Roma per il 2 giugno 2023

Inutile dire che a Roma ogni fine settimana è un’avventura e una scoperta continua, perché tantissime sono le attività che si possono fare, e il suo girare per la città rappresenta una grande esperienza, da fare e rifare continuamente. Dalle gite fuori porta ai Castelli Romani, fino alla scoperta degli angoli più insoliti e dei quartieri più caratteristici dell’Urbe, ricchi di storia, tradizione e mistero. Ma ci sono anche degli ever green, che non passano mai di moda. Infatti, una delle cose più belle da fare è proprio quella di dedicare la giornata all’arte, e per tale ragione vi consigliamo i musei e le gallerie più caratteristiche che proprio in quei giorni rimarranno aperti:

Cinecittà Si Mostra

Leonardo – Palazzo della Cancelleria

Musei Vaticani

Galleria Corsini: esibizione permanente

Galleria Borghese e Villa Borghese

Galleria Colonna

Museo delle Illusioni

Welcome to Rome – Mostra 3D

Villa Giulia: Museo Nazionale Etrusco

Palazzo Bonaparte: Sembra Vivo!

Museo Nazionale Etrusco

Palazzo Barberini

Catacombe di San Callisto

Concerti e appuntamenti musicali a Roma

Non solo arte visiva, ma anche uditiva, nel senso di una serie di eventi completamente dedicati agli amanti della musica, ecco una breve rassegna dei più interessanti in previsione per questo Ponte del 2 giugno a Roma: