Festa della Repubblica 2023 a Roma: cosa fare con i bambini, dalla parata agli eventi in programma

Per il Ponte del 2 Giugno 2023, tante cose si potranno fare a Roma. Di tutto, a cominciare dalla famosa “Parata delle Forze Armate”, che come ogni anno prenderà piede sotto l’Altare della Patria e attraverserà tutta via dei Fori Imperiali. Ma dopo aver visto, magari con un po’ di fortuna, le forze armate sfilare, si potrà tranquillamente girare la città in cerca delle sue bellezze.

Cosa fare a Roma per il 2 Giugno 2023?

Tra le attrazioni più suggestive che Roma potrebbe regalarvi in questa giornata, non può mancare la Mostra di Ikono alla Galleria d’Arte di via del Seminario. Con i biglietti che costano 18 euro a persona (12 euro dai 4 ai 13 anni, gratis per gli under 4), si tratta di una delle mostre più discusse dagli influencer di Instagram. Ideale anche l’idea di un giro sul battello, che per l’occasione vi porterà sui tratti navigabili del Tevere. Per chi ama la bicicletta, invece, si organizza un giro di gruppo per le vie del Centro Storico, con visita ai maggiori monumenti della Città.

La Parata per la Festa della Repubblica

Quello che rende famosa la Città Eterna nel mondo, oltre ai suoi monumenti, è la Parata per la Festa della Repubblica. Capace di attrarre cittadini e turisti provenienti da tutto il mondo, la cerimonia è chiamata anche con il nome di Rivista Militare. Qui, le Forze Armate italiane circoleranno sui via dei Fori Imperiali, per portare il proprio saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un evento che vedrà il proprio percorso compreso tra la zona del Colosseo e piazza Venezia, con i momenti salienti che si svolgeranno proprio al lato dell’Altare della Patria. Tra le iniziative più attese per questa giornata, l’arrivo delle Frecce Tricolore. I mezzi dell’Aeronautica Militare celebreranno la Festa della Repubblica, passando sopra l’Altare della Patria e sorvolando sopra piazza Venezia, via del Corso e piazza del Popolo.