Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi, da Roma a Milano: tutte le date

Marco Mengoni a una settimana da Sanremo 2024, dove presenzierà nelle vesti di co-conduttore, annuncia il suo tour negli stadi.

Che giri fanno due vite, ma a Mengoni ne basta una per fare il giro degli stadi e (forse) ricominciare da capo. Il celebre cantautore – a una settimana dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo che lo vedrà vestire i panni di co-conduttore – annuncia il suo tour negli stadi. Non adesso, a partire da giugno 2025.

Un’operazione complessa e ricercata che il team dell’artista ha voluto predisporre nel migliore dei modi. Sarà un evento iconico con tante presenze e collaborazioni, anche qualche sorpresa illustre. Mengoni non è nuovo a questo tipo di manifestazioni. I suoi tour sono sempre erranti, non nel senso sbagliato del termine, ma proprio perchè amano svilupparsi in movimento.

Mengoni torna in tour

Il suo non è un semplice spettacolo, ma un “viaggio di formazione” in cui l’artista cresce, muta e si evolve insieme al suo pubblico. Un atto dovuto dopo il successo di Sanremo dello scorso anno, perchè Mengoni torna nella città dei fiori nel 2024 ma lo fa da vincitore. L’artista non nasconde la curiosità di capire chi prenderà il suo posto quest’anno: “Intanto mi godo l’emozione di condurre – ha detto al TG1 – Sanremo è imprevedibile. Si ama anche per questo”.

I fan, intanto, amano lui. A maggior ragione aspettano le date di quello che sarà un tour ricco e pieno di appuntamenti: una sorta di “traversata musicale” che toccherà i punti più importanti nel corso di 15 anni di carriera fra aspettative, possibilità e qualche anticipazione di quello che sarà. Non si ferma mai, Mengoni.

Un mese tra musica e spettacolo in tutta Italia

Comincerà dallo stadio Maradona il 26 giugno 2025 per finire il 24 luglio in Sicilia. Un mese pieno in cui cercherà di “fare scalo” in tutta Italia. Lo Stivale calza a pennello per il cantautore che, sempre al TG1, dice: “Non ho mai fatto un live allo stadio Maradona, non vedo l’ora”. Poi anche gli immancabili Olimpico e San Siro, dove Mengoni non è di casa, ma quasi.

Leggi anche: Uscite anticipate, badge timbrati da colleghi e corruzione: il raccapricciante report del Campidoglio

Un ulteriore banco di prova per l’artista, per questo si prende un anno di tempo. Prima c’è il banco di prova sanremese (e non solo). L’Essenziale, citando una sua famosa canzone, sarà invisibile agli occhi ma è ben chiaro a Mengoni e passa per gli stadi di tutta Italia. I biglietti per “Marco negli stadi 2025” sono disponibili su TicketOne.it a partire dal 2 febbraio 2024. Di seguito tutte le date: