Appicca quattro incendi: identificato piromane

Si ‘divertiva’ ad appiccare il fuoco un piromane seriale poi indentificato dai Carabinieri che hanno messa la parola fine al suo gioco. Ora, l’uomo — un ragazzo di 30 anni noto alle forze dell’ordine — dovrà rispondere del reato di incendio continuato.

Appicca 4 incendi nelle proprietà altrui: le indagini

E’ stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Passoscuro un uomo gravemente indiziato di essere l’autore di 4 principi di incendio che hanno riguardato sterpaglie e macchia mediterranea in un’area agreste sita in via San Carlo a Palidoro.

I roghi si concentravano sui proprietà private, per svariate centinaia di metri quadrati, ma fortunatamente gli incendi — tutti avvenuti nei giorni scorsi — sono stati prontamente domati dai proprietari dei immediatamente intervenuti.

La denuncia

Al termine di accurati accertamenti effettuati dai Carabinieri, che hanno anche raccolto diverse testimonianze, l’uomo 30 anni, già noto ai Militari, è stato individuato e denunciato per il reato di incendio continuato.