Maxi furto di pesce a Fiumicino: i ladri entrano con le chiavi e svuotano le celle frigo

Maxi furto di pesce nel weekend a Fiumicino dove ignoti hanno preso di mira la Cooperativa Ittica di Via Carlo Forte al civico 17. Qui, nella notte tra sabato e domenica, alcune persone si sono introdotte nei locali dell’attività entrando però con le chiavi per aprire il cancello. Nessuna effrazione dunque né segno di scasso. Ingente il bottino considerando il quantitativo di pesce asportato. Sul caso è stata sporta denuncia e non si esclude alcuna pista compresa quella del possibile complice “interno”.