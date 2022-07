Roma, prima tenta il furto sul tram poi si scaglia sui Carabinieri: 28enne fermato con il taser

Roma. Attimi di paura a bordo del tram quando uno dei passeggeri è stato prima aggredito —per mettere a segno una rapina — e poi una volta sceso dal mezzo inseguito dal malvivente che proprio non ne voleva sapere di lasciarlo andare.

Ma non è finita qui. Una volta giunti sul posto i Carabinieri, il ladro si è scagliato anche contro di loro, rendendo necessario l’uso del taser per bloccarlo. Arrestato, l’uomo — un ragazzo italiano di 28 anni residente nella provincia di Viterbo — dovrà ora rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

28enne aggredisce un passeggero sul tram: i fatti

I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 18 luglio, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via Prenestina. La segnalazione è arrivata da parte di un passeggero del tram n. 14, il quale ha riferito ai militari di aver subìto un’aggressione a scopo di rapina del proprio marsupio a bordo del mezzo e che, respinto l’assalto e sceso dal tram, il presunto responsabile lo stava ancora seguendo lungo la strada.

Bloccato con il taser

All’arrivo dei Carabinieri, il sospettato si è scagliato improvvisamente, e con estrema violenza, anche contro di loro. A questo punto uno dei militari ha dovuto fare ricorso al Taser in dotazione per avere la meglio sull’uomo. L’arresto del 28enne è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.