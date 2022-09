Polizia di Stato, ad agosto oltre 5mila euro di multe alle attività commerciali di Fiumicino

Nello scorso mese di agosto gli agenti del Commissariato di Fiumicino hanno effettuato numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio. Ecco il bilancio di fine estate.

Controlli nelle attività commerciali: oltre 5mila euro di multe

Durante i servizi sono state controllate circa 2800 persone, sono stati effettuati oltre 150 posti di controllo, con circa 1000 veicoli fermati; oltre 18.000 mila euro di violazioni al Codice della Strada contestate. Non sono mancati i controlli di polizia amministrativa nei confronti di esercizi pubblici della zona, presso i quali sono state riscontrate varie violazioni alla disciplina in materia di commercio e sicurezza alimentare per un ammontare di 5.164 euro. Inoltre ci sono state alcune segnalazioni per l’impiego di lavoratori privi di regolari contratti.

20 persone arrestate in un mese

Proficua ed intensa è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di denunciare in stato di libertà 16 persone per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la persona, per la violazione di norme in materia di strutture ricettive e relative alla disciplina sugli stupefacenti. Inoltre, sono state arrestate 20 persone per reati contro il patrimonio e per traffici illeciti concernenti gli stupefacenti. Nell’ambito di tali arresti, gli agenti del Commissariato hanno sequestrato stupefacenti di tipo marijuana, cocaina e shaboo.