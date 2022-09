Fiumicino, trasformano lo stabilimento balneare in discoteca: giovani ubriachi e musica a tutto volume, arrivano i carabinieri

Fiumicino, Passoscuro. La (mala) movida non si smentisce mai, e c’è chi fa di tutto per fomentarne la portata soprattutto nel fine settimana di questa estate ormai agli sgoccioli. E i cittadini, intanto, non ne possono più.

Uno stabilimento balneare in località Passoscuro si era trasformato in una vera e propria discoteca, con musica ad alto volume fino a tardi, giovani che pernottavano ubriachi con schiamazzi ed urla di ebbrezza e continue segnalazioni nella zona.

Trasformato in discoteca: la rabbia dei residenti

Nella giornata di ieri, venerdì 2 settembre, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno notificato al titolare e all’organizzatore delle serate di uno stabilimento balneare l’ordinanza comunale di Divieto di esercizio pubblico spettacolo e di intrattenimenti musicali, emessa nella medesima mattinata dal Comune di Fiumicino.

Il provvedimento notificato dai carabinieri

Il Provvedimento mira essenzialmente ad impedire al lido balneare di esercitare anche l’attività di fatto di discoteca, ed è scaturito da una serie di interventi e di sanzioni amministrative contestate dagli stessi Carabinieri di Passoscuro nei confronti dell’esercizio.

Le segnalazioni e le proteste

Sono state decine e decine le telefonate al 112 da parte di cittadini che continuavano a segnalare musica ad alto volume e disordini legati alla presenza, nei paraggi del locale e spesso fino a tarda notte, di giovani, talvolta in stato di palese ebbrezza.