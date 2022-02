Terracina, abusi e ampliamenti non consentiti: sequestrato noto stabilimento balneare

Terracina: è stata messa in atto un’operazione da parte della guardia costiera del luogo insieme ai carabinieri per effettuare il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare. A dare esecuzione al decreto è stato il tribunale di Latina. L’indagine verte intorno a degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dello stesso: ampliamento di superfici e cubature, ridistribuzione degli spazi interni fatti in assenza e violazione delle norme specifiche (disposizioni volumetriche, strumenti urbanistici generali). L’azione, quindi, non seguiva il corretto Piano di utilizzazione dell’arenile di Terracina. Gli abusi toccano una zona di 300 metri dalla riva e in un’area che si trova sotto vincolo di tutela paesaggistica.

