Roma: “AMA dove sei?”, la nuova (singolare) protesta dei residenti a Valle Aurelia (FOTO)

Nuove proteste contro la municipalizzata AMA da parte di alcuni cittadini romani che, c’è da dirlo, di certo non mancano di fantasia. Le foto arrivano da Via di Valle Aurelia e in più in generale dal quadrante Valle Aurelia-Valle dell’inferno. A quanto pare, stando a quanto riferito alla nostra Redazione, l’iniziativa vuole denunciare i ritiri della spazzatura che non avvengono con regolarità. Nel cartello c’è scritto infatti un eloquente messaggio rivolto all’azienda che nella Capitale si occupa, com’è noto, della raccolta dei rifiuti: “AMA dove sei?”.