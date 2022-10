Roma, le transenne (lasciate lì da mesi) diventano buone per giocare a padel: “Non toglietele fino alla fine del torneo”

Ironia e social, ancora il quadrante di Valle Aurelia e Valle dell’inferno protagonista. Dopo la protesta contro la raccolta non regolare della spazzatura (nel mirino AMA) ecco una nuova iniziativa per segnalare stavolta l’abbandono, ormai da mesi scrivono i residenti, di recinzioni lungo il quartiere. Una prassi, quella di delimitare i problemi senza risolverli magari per diverso tempo, che purtroppo si vede sempre più spesso e non solo a Roma. In via di Valle Aurelia qualcuno ha pensato allora di scherzarci un po’ su.

Via di “Padel” Aurelia

“Che padel”, scrive a questo proposito il Comitato dei cittadini di Valle dell’Inferno. “Ringraziamo per le meravigliose reti messe a disposizione ormai da mesi! Preghiamo il Municipio di non rimuoverle prima della fine del nostro torneo“, prosegue il post. Qualcuno nei commenti menziona situazioni analoghe e posta altre immagini ironiche. “Via di padel aurelia”, è un altro commento lasciato sotto alle foto.

La protesta contro AMA

Soltanto pochi giorni fa, ricorderete, l’altra iniziativa ‘social’ rivolta in quel caso all’AMA. Nel cartello, posizionato ai piedi di un cassonetto con tanto di pantaloni e scarpe, un eloquente messaggio rivolto all’azienda che nella Capitale si occupa, com’è noto, della raccolta dei rifiuti: “AMA dove sei?”. Non c’è che dire insomma: ai residenti di Valle Aurelia e Valle dell’Inferno la fantasia di certo non manca…