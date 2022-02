Addio a Alfredo Vitali: ieri i funerali dello storico fotografo morto a seguito di un drammatico incidente

Questo il testo integrale: «Ciao Papà, in questi giorni la tristezza per la tua dipartita è stata in parte mitigata dai tanti, tantissimi messaggi di cordoglio che abbiamo ricevuto. Sei stato definito “una pietra miliare” di Sabaudia, una persona gentile e affabile, un “vero signore”, un “fratello maggiore”, finanche “il buongiorno” di un noto supermercato di Pontinia. Sei stato ricordato per il tuo lavoro da più di una generazione che ha dimostrato di serbare il tuo ricordo. Il più bello e significativo è quello di Daniela Carfagna, che citiamo e ringraziamo con sincerità: “Alfredo Vitali e Leandro Azzolina sono stati i due fotografi che hanno raccontato, per immagini, la storia delle famiglie e delle istituzioni della nostra città, Sabaudia. Desidero ricordarli entrambi durante le nostre cresime e comunioni, quando intorno all’altare con le tante macchinette fotografiche al collo e la borsa delle pellicole, immortalavano le nostre emozioni, l’accoglienza dell’Ostia Sacra, dell’Olio che il vescovo segnava sulla fronte, lo scambio degli anelli, durante il coronamento di tanti sogni d’amore. E poi i momenti importanti collettivi, le manifestazioni istituzionali, i tramonti e le albe. Scatti in bianco e nero e a colori, che dovevano essere messe a fuoco e pensati, il digitale non esisteva e per fare il fotografo bisognava essere bravi, non si potevano fare 100 scatti per sceglierne uno. Era un mestiere, una professione importante, a cui sono legati i nostri ricordi più cari, le foto: quelle ingiallite, talvolta stropicciate, rincollate, spiegazzate, ma che conserviamo con amore profondo. Grazie a loro, che per tanti anni e per i nostri figli, ci consentiranno di riguardare volti e sorrisi cari”. Questo è il commovente compendio della tua esistenza pubblica. Nel privato, invece, negli ultimi anni hai avuto più di qualche problema di salute. Ricordo particolarmente quando ebbi un arresto cardiaco, ma ti salvasti ottenendo i tuoi tempi supplementari grazie al pacemaker. Per tutto il tempo della tua agonia ti tenni la mano, come un padre fa con il proprio figlio. E, si sa, da anziani, in fondo, si torna un po’ bambini. E i bambini si perdonano, si accarezzano, si meritano un rassicurante sorriso. Non dimenticherò mai che l’ultima cosa che mi hai detto, è stato chiedermi se il mio piccolo bambino stava bene. E proprio ora che la partita della tua vita è finita, come un bambino vorrei idealmente immaginarti ora, finalmente riabbracciato alla tua adorata mamma. Che questa immagine possa dolcemente accompagnarti nel tuo ultimo viaggio. Ciao, Papà».