Omicidio di Alberto Brasili, il 19enne ucciso dai militanti di estrema destra

L’omicidio di Alberto Brasili risale al 25 maggio del 1975, quando il 19enne fu aggredito mentre si trovava in giro con la fidanzata, che rimase ferita.

Dall’agguato ad Alberto Brasili, il regista Carlo Lizzani trasse lo spunto per il film: San Babila ore 20: un delitto inutile.

L’omicidio di Alberto Brasili

Nato in una famiglia dalle condizioni economiche precarie, Alberto Brasili – dall’età di quattordici anni – era uno studente lavoratore. Di giorno lavorava in un negozio di antifurti elettrici in Piazza de Angeli a Milano, di sera frequentava la scuola.

Nel clima difficile di quel periodo, i cosiddetti anni di piombo, il giovane studente non rimase indifferente alle lotte portate avanti dai gruppi di sinistra. Prese parte all’occupazione dell’Istituto in cui studiava per chiedere l’introduzione del biennio. Durante le azioni di sgombero, venne fermato dalla polizia e identificato.

Nel 1975 il clima fra le fazioni di estrema destra e quelle di estrema sinistra è infuocato. La sera dell’omicidio, domenica 25 maggio 1975, Alberto Brasili stava passeggiando in centro con la fidanzata, Lucia Corna, poco più piccola di lui. In via Mascagni, Alberto notò un adesivo elettorale del Movimento Sociale Italiano e lo staccò dal palo della luce. Quel gesto, apparentemente innocuo, gli costò la vita.

Giovanni Sciavicco, Enrico Caruso, Pietro Croce, Giorgio Nicolosi e Antonio Bega – tutti militanti di estrema destra – credendo che Brasili fosse un comunista, decisero di pedinarlo. Quando il 19enne e la fidanzata si accorsero di essere seguiti, era ormai troppo tardi.

L’agguato scattò di fronte alla sede provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.