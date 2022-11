Quali sono i migliori licei di Roma: in testa il Giulio Cesare tra i classici, la classifica

Qual è il miglior Liceo di Roma? Come ogni anno è stato reso noto lo studio realizzato dalla Fondazione Agnelli che mette nero su bianco la lista delle migliori scuole della Capitale in base all’indirizzo di studi. Quest’anno in testa troviamo il Giulio Cesare per il Classico mentre per i licei scientifici la classifica è rimasta immutata nelle prime tre posizioni (al vertice sempre il Righi) rispetto allo scorso anno. Ma ecco tutti i dettagli.

La classifica dei migliori Licei di Roma

Intanto ricordiamo che la classifica, come riporta oggi il Messaggero, si basa sui risultati ottenuti all’Università o nel mondo del lavoro da chi ha conseguito il diploma nelle scuole superiori proponendo un confronto con l’anno precedente. Lo studio sarà pubblicato prossimamente online attraverso il motore di ricerca Eduscopio.

I licei classici

Al primo posto, con un balzo dal decimo gradino della graduatoria registrato nel 2021, troviamo quest’anno il Giulio Cesare. Al secondo posto l’Augusto, seguito dal Tasso. Quindi Manara, Visconti, Mamiani, Vivona, Vittorio Emanuele II, Dante e Virgilio.

Liceo Scientifico

Passiamo ai licei scientifici. Il terzetto di testa si conferma identico a quello dello scorso anno, ovvero Righi, Morgani e Cavour. L’Avogadro guadagna tre posizioni piazzandosi al quarto posto. A seguire Aristotele, Renzo Levi (scuola privata), Mamiani, Vittorio Emanuele II, Croce e Talete.

Tecnico Economico

Per quanto riguarda l’indirizzo economico al primo posto troviamo il Boaga e il Pirelli che lo scorso anno erano fuori dalla top ten, così come altre sei scuole in questo stesso indirizzo. Scende al terzo posto, dal primo dello scorso anno, il Giovanni XXIII. Quarto il Sereni poi, a scendere, il Von Neumann, il Pacinotti-Archimede, il Di Vittorio Lattanzio, il Galielo Galilei, il De Pinedo Colonna e il Federico Caffè con quest’ultimo rimasto al decimo posto come lo scorso anno.

Scienze applicate

Chiudiamo con le scienze applicate. Il Di Vittorio Lattanzio guida la classifica salendo dal quinto posto dello scorso anno. Conferma al secondo posto per il Labriola e per il Vittorio Colonna. Perde quattro posizioni invece il Peano che ritroviamo quarto. Dopodiché ecco il Giorgi-Woolf, l’Is Hertz-Ferrari, il Cartesio, l’Azzarita, l’IS Via Silvestri 301 e il Galieli.

I migliori Istituti professionali della Capitale

Dando uno sguardo infine agli istituti professionali e alle classifiche in base agli esiti lavorativi ai primi posti troviamo il Croce Aleramo (Istituti Tecnici Economici), il Tor Carbone (Istituti professionali servizi), il Faraday (istituti tecnici tecnologici) e il Cattaneo (Istituti professionali industria artigianato).

