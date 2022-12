Brutto incidente sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa

Un brutto incidente si è verificato sull’Autostrada Roma Fiumicino, dove si sono scontrate due vetture all’altezza della frazione di Piana del Sole. Il sinistro avvenuto al km 12,000, ha costretto la Polizia Stradale a chiudere la strada, deviando il traffico su via Portuense. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Le dinamiche dell’incidente sulla Roma-Fiumicino

Come spesso avvenuto nei pressi dello svincolo per Fregene della Roma-Fiumicino, presente peraltro all’altezza della frazione di Piana del Sole, l’incidente sarebbe avvenuto per un tamponamento tra due autovetture. Fortunatamente nel fortuito scontro non si è ferito nessuno, ma il posizionamento delle macchine ha ostruito tutta la carreggiata di transito. In una situazione che, già ora, sta facendo lavorare i soccorsi, sia per spostare le vetture incidentate, ma soprattutto per deviare il pesante traffico nell’ora di punta serale, ovvero quella di cena, verso la via Portuense.

Inutile ribadire come nuovamente il km 12 dell’Autostrada Roma-Fiumicino si dimostra pericoloso per tutti gli automobilisti. Sarà per l’uscita trafficatissima per andare verso Fregene e soprattutto Civitavecchia, sarà pure per qualche automobilista che tende a inchiodare in prossimità di quello svincolo oppure per le famose auto che si fermano sulla corsia di emergenza per attendere gli atterraggi degli aerei all’Aeroporto Leonardo Da Vinci.

Tutte situazioni che da tempo non solo provocano gravi incidenti, ma soprattutto morti sull’asfalto che collega il quartiere Eur al comune fiumicinese. Un problema per tutti gli automobilisti, in particolare poi i neopatentati, che spesso per mancanza di esperienza non riescono ad affrontare l’incognita di automobilisti spericolati che mettono a rischio l’incolumità altrui.