Roma, 14enne investito da un’auto: è in pericolo di vita

Ancora un incidente a Roma, o meglio un investimento. Questa mattina nella Capitale, nella zona di Centocelle, un ragazzino di 14 anni è stato falciato da un’auto: il bimbo stava andando molto probabilmente a scuola, stava attraversando la strada quando la vettura è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno. L’automobilista si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi, ma il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora, purtroppo, è in condizioni critiche. Molto gravi, infatti, le ferite riportate nel tragico e drammatico impatto.

14enne investito in via Filippo Parlatore

Il 14enne si trovava in via Filippo Parlatore, nei pressi del civico 49: ed è qui che stamattina, intorno alle 7.20, è stato travolto e investito da un’auto, una Ford Kuga. Alla guida della vettura un ragazzo italiano di 30 anni, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi. Purtroppo, però, le condizioni del bimbo sono apparse subito critiche ed è stato portato d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Umberto I di Roma.

Le indagini

Il bimbo attualmente si trova ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, dove purtroppo è in condizioni critiche: sta lottando tra la vita e la morte e i medici stanno tentando il possibile. Spetterà, invece, agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Casilino fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo investimento.