Roma, 30enne investito e ucciso sul Raccordo: stava attraversando il GRA a piedi

Morto mentre attraversa il Grande Raccordo Anulare di Roma a piedi. La tragedia è avvenuta questa notte, poco dopo le 2:30, nella carreggiata interna, all’altezza del chilometro 34,400, non molto distante dallo vincolo di via Prenestina.

Ad essere investito un ragazzo di 30 anni, romano, morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Auto ribaltata

Da una prima ricostruzione dell’incidente pare che il ragazzo avesse già attraversato la carreggiata esterna e superato lo spartitraffico. Arrivato però nella corsia di sorpasso della carreggiata interna, è avvenuto l’investimento.

Una Smart, che stava sopraggiungendo in quel momento, avrebbe inchiodato di colpo. Il conducente ha visto il ragazzo e avrebbe cercato di evitarlo frenando improvvisamente. Ma l’auto che seguiva, una Dacia, non sarebbe riuscita ad avere la stessa prontezza e, pur frenando, avrebbe tamponato la Smart, che si è cappottata. Non si sa quale delle due vetture abbia investito il ragazzo, se una soltanto o se entrambe. A fare chiarezza – forse – i video delle telecamere di sicurezza presenti nel tratto di strada interessato, acquisite dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto.

A causa del sinistro il tratto di Raccordo è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, per poter consentire i soccorsi e i rilievi. I due automobilisti sono rimasti lievemente feriti.