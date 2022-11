Tivoli, falciato mentre attraversa la strada: gravissimo 40enne romano

Aveva deciso di passare la domenica diversa facendo una gita a Tivoli, per vedere Villa Adriana. Ma il destino ha deciso di rovinare quella che doveva essere una bella giornata. L’uomo, un 40enne residente a Roma, è infatti stato investito nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, intorno alle 16:00, mentre attraversava a piedi la strada, in via Tiburtina, all’altezza via Venezia Tridentina.

Investito in pieno

Il quarantenne romano è stato centrato in pieno da una Toyota condotta da una donna di 50 anni, proveniente da Tivoli. L’incidente, gravissimo, è avvenuto per cause in corso di accertamento. Per il pedone, a causa delle ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasportato, in codice rosso, presso l’ospedale Gemelli di Roma. Ma, a causa delle condizioni molto gravi dell’uomo, il 40enne è stato trasferito subito dopo al Policlinico Umberto I.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Tivoli, che sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica. Per la donna sono stati disposti gli accertamenti per stabilire lo stato psico-fisico, effettuando i test per accertare se abbia fatto uso di alcol o droga.