Incidente sul GRA, un uomo prende fuoco: automobilisti lo riprendono ma non si fermano

Roma. Un terribile incidente si è verificato ieri sul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie stradali della città. Qui, un’automobile a seguito di un incidente ha preso fuoco e le condizioni del conducente sono serie. Siamo poco dopo l’uscita per Casal del Marmo e c’è un uomo che ha evidente bisogno di aiuto. Poco dopo, infatti, viene anch‘egli raggiunto dalle fiamme che partendo dai pantaloni si diffondono su tutto il corpo.

Terribile incidente sul GRA: auto a fuoco e un ferito grave, interviene l’elisoccorso

Il video dell’incidente sul GRA e i mancati soccorsi

La scena non è passata inosservata. Anzi, un’auto che era in transito in quel momento ha filmato tutto ed il video è poi andato a finire nell’iconica pagina Welcome to Favelas. Nel video si vede l’auto avvicinarsi e le persone all’interno che gridano: ‘Stai prendendo fuoco’. Poi, rallentano un po’ per vedere meglio il tutto e filmano l’intera scena senza però fermarsi a prestare soccorso. ‘Madonna che caldo’, si sente ancora nel video prima che l’auto si lasci definitivamente alle spalle quel tratto di strada e prosegua il tragitto senza fermarsi. Per quel che riguarda l’uomo, un 50enne, le sue condizioni sono gravi.

Le condizioni della vittima

Al momento non sono note le cause – ancora in corso gli accertamenti – del sinistro che si è verificato ieri sulla carreggiata esterna del Raccordo. Secondo quanto ricostruito, prima di incendiarsi l’auto è finita contro il guardrail. Sul posto sono poi giunti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie, al punto da richiedere l’intervento dell‘elisoccorso. Condotto l’uomo in ospedale, per agevolare l’intervento dei soccorritori la strada e stata chiusa e riaperta una volta conclusasi le operazioni.