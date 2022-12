Incidente sulla Roma-Fiumicino: tre veicoli coinvolti e due feriti. Forti rallentamenti in direzione Eur

Al km 2 dell’Autostrada Roma-Fiumicino, in direzione Roma, è avvenuto un grave incidente. Coinvolti tre autoveicoli all’interno del sinistro, in dinamiche che devono essere ancora chiarite dalle Forze dell’Ordine, All’interno dello scontro, è certo come siano rimaste ferite due persone. Sul posto, si sono precipitate subito le Forze dell’Ordine, che hanno iniziato a effettuare i primi rilevamenti e a deviare il traffico per i controlli.

L’incidente sulla Roma-Fiumicino

Le dinamiche attorno al sinistro dei tre veicoli, sono ancora tutte da accertare. Parlandosi del km 2 della Roma-Fiumicino, dovrebbe trattarsi di un punto in cui la strada è ancora all’altezza dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci. Da quello che si è riuscito a sapere dalle fonti ANAS disponibili, nell’incidente sarebbero rimaste ferite due persone, anche se ancora non è chiaro se abbiano riportato danni superficiali o ferite più serie.

A causa dell’incidente, sono emersi forti rallentamenti sul tratto autostradale che collega il comune di Fiumicino a Roma, precisamente all’imbocco della via Laurentina e lo svincolo verso via Cristoforo Colombo. Sul posto, sono arrivate le Forze dell’Ordine: saranno loro, infatti, a chiarire le dinamiche in cui è avvenuto lo scontro tra i vari veicoli coinvolti nel sinistro. Al fine di effettuare le rilevazioni del caso e la pulizia della strada dai detriti, la Polizia Stradale ha ridotto la corsia.

Al momento, una parte dell’A91 in direzione Roma è stata ridotta, creando conseguentemente una considerevole congestione del traffico. Una situazione che purtroppo va ad appesantire il consueto traffico serale della Roma-Fiumicino e soprattutto delle arterie urbane vicine, considerato come tra le ore 19 e le 21 si tratti di un’ora di punta. Sia da Fiumicino, come d’altronde da Ostia, numerosi lavoratori tornano a casa prendendo l’Autostrada, soprattutto quando la propria sede lavorativa si trova all’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci oppure è situata nei pressi dei due centri commerciali su via Portuense.