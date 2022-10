Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: grave ragazzo

Grave incidente nella provincia di Roma, dove un giovane ragazzo ha perso il controllo del proprio scooter e si è schiantato contro un albero. Ancora ignote le cause che hanno causato l’episodio, che hanno portato il ragazzo a non riuscire più a domare il proprio mezzo a due ruote e costringerlo a infrangersi contro il tronco di arbusto. L’episodio si sarebbe verificato a San Polo dei Cavalieri, a pochi chilometri da Palombara Sabina e Castel Madama.

Le dinamiche dell’incidente con lo scooter

Il brutto incidente si sarebbe verificato domenica pomeriggio, 30 ottobre, mentre il ragazzo viaggiava a bordo della sua moto in prossimità di San Polo dei Cavalieri. Il giovane, di 29 anni e residente a Tivoli, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta per ignoti motivi, con il mezzo che poi sarebbe andato a schiantarsi su un vicino albero. Lo schianto sarebbe avvenuto mentre il ragazzo percorreva via Monte Gennaro a Marcellina, ovvero una strada collegata alla principale arteria che collega questo paese col comune di San Polo dei Cavalieri.

Dopo l’impatto, le condizioni del giovane 29enne si sono mostrate da subito disperate. I sanitari occorsi sul luogo dell’incidente, hanno dovuto chiedere l’ausilio dell’eliambulanza, che ha portato il giovane presso il Policlinico Gemelli di Roma. Qui, il ragazzo è stato stabilizzato e la sua prognosi rimane riservata. Da quello che emerge da testimoni al brutto impatto tra i comuni di Marcellina e San Polo dei Cavaliere, si parla di un incidente che ha lasciato da subito l’uomo in gravi condizioni.

Si dovrà chiarire le cause di questo incidente. Dov’è avvenuto lo schianto, è una strada oggettivamente stretta, come quelle che contraddistinguono le varie arterie urbanistiche dei paesini nella provincia di Roma. Quindi un punto dove c’è un’oggettiva pericolosità nel guidarci, in quanto non ci si può permettere distrazioni, specie poi quando si è al manubrio di una moto. Saranno i Carabinieri della stazione di San Polo dei Cavalieri a capire se l’incidente sia figlio di distrazione umana o invece un guasto meccanico.