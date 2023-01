Guidonia, donna investita da due auto: è grave

Ancora sangue sulle strade. Momenti di paura ieri sera per una donna di 56 anni investita da due auto in via di Casalbianco, all’incrocio con via Marco Simone, a Guidonia Montecelio. A seguito dell’impatto, la vittima è stata condotta in serie condizioni all’ospedale Pertini di Roma.

Bimbo di 10 anni scende dallo scuolabus e viene travolto da un’auto: è in gravi condizioni

Donna investita da due auto a Guidonia

La donna è stata investita ieri sera, intorno alle 22. Giunta sul posto l’ambulanza, la 56enne è stata poi condotta in codice rosso all’ospedale Pertini. A seguito del sinistro entrambi i conducenti delle auto si sono fermati per prestare soccorso. Sul posto per i rilievi sono poi giunti i carabinieri della stazione di Settecamini.

L’investimento questa mattina in via Sirtori

Non c’è, purtroppo, pace sulle strade della Capitale, quest’oggi interessate da un atro incidente. Si tratta sempre di un investimento, verificato questa mattina a Roma, in via Giuseppe Sirtori. Protagonista dell’accaduto una donna sulla sessantina che è poi stata condotta al San Camillo per tutti gli accertamenti e le cure del caso. I fatti sono avvenuti intorno alle 7.35 e sul posto è poi giunta una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Marconi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.