Roma, travolta in via Portuense: donna in codice rosso

Roma. Momenti di paura questa mattina per una donna investita in zona Portuense. I fatti sono avvenuti intorno alle 7.35, sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e il personale della Polizia Locale al quale spetterà adesso ricostruire la dinamica del sinistro. A seguito dell’incidente la vittima è stata condotta all’ospedale San Camillo.

L’investimento in via Sirtori questa mattina

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Giuseppe Sirtori 3, nei pressi dell’attraversamento pedonale davanti Santa Silvia. La vittima, una donna di 62 anni, è stata poi condotta in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo. Sul posto è poi giunta l’ambulanza così da prestare tutti i soccorsi necessari e l‘undicesimo gruppo Marconi della Polizia Locale. Al momento l’esatta dinamica del sinistro, non è chiara. Al vaglio degli agenti la presunta responsabilità del conducente di una moto e di un’auto. A seguito del sinistro, la circolazione nell’area interessata ha subito rallentamenti.

Seguiranno aggiornamenti