Roma, incidente stradale al Quadraro: furgone carambola in un negozio

Incidente con carambola nel quartiere del Quadraro, dove un furgone e una BMW si sarebbero scontrati a un incrocio locale. Ancora da capire le dinamiche del sinistro, ma sta di fatto, anche per le alte velocità dei due veicoli, che il furgone sia carambolato dentro un negozio della zona successivamente allo scontro con l’altro autoveicolo. Nel violento sinistro, entrambi i conducenti dei mezzi sono usciti feriti e avuto bisogno di un ricovero ospedaliero.

L’incidente pauroso al Quadraro: il furgone finisce nel negozio

A fare le spese del brutto incidente, un market cinese del Quadraro che vende materiali per la casa. I titolari dell’attività, mentre tenevano aperto il proprio negozio, si sarebbero trovati il furgone sfondare la vetrata di ingresso, entrando con il muso all’interno del locale commerciale. All’interno del market, numerosi i danni riscontrati. Non da meno il furgone, che ha visto accartocciarsi tutta la parte anteriore,

A salvare i commercianti e la propria clientela, sono stati i muri della palazzina dove si trovano. Infatti, solo l’area del fanale di destra è entrato effettivamente all’interno del negozio. Il resto dell’autovettura si sarebbe schiantato addosso al muro portante della palazzina, di fatto rimanendo un cumulo di lamiere per la forza dell’impatto e l’elevata velocità al momento dello scontro. Il sinistro si sarebbe verificato a via Spartaco, con la Polizia Locale del Gruppo Tuscolano che sono accorsi subito sul posto per portare soccorsi e soprattutto ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Infatti, a seguito dell’impatto con il BMW, il furgone avrebbe inizialmente invaso il marciapiede, rischiando di investire dei pedoni, per poi andarsi a schiantare sull’ingresso di questo emporio orientale situato su via Spartaco al Quadraro. Arrivati i soccorsi del 118, i soccorritori hanno valutato da subito serie le condizioni di entrambi i conducenti. Per le loro ferite, entrambi gli automobilisti sono stati ricoverati in codice arancione presso l’ospedale più vicino.