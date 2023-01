Roma, prende fuoco l’auto mentre percorre viale Marconi

Pomeriggio amaro per un automobilista, che ha visto andare in fiamme la propria automobile mentre percorreva viale Marconi in direzione Porta Portese. Sulle dinamiche dell’incendio, sarà la perizia dei tecnici investigativi a chiarire le dinamiche. Fortunatamente nessun ferito nell’incidente, che ha visto subito l’intervento della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per provare a salvare l’automobile sportiva.

Mentre percorre una strada di Roma, l’auto va in fiamme

Per il proprietario, “girare Roma in Mercedes” rimarrà un lontano ricordo. Perché della macchina non rimane quasi più nulla, se non delle lamiere roventi e mangiate dal fuoco. Perché deve dirsi miracolato se può raccontare l’episodio spiacevole con la sua bocca e sulle sue gambe, considerato come l’incendio ha divorato l’automobile, probabilmente un “Mercedes Classe A”, nel giro di pochi minuti. Delle fiamme improvvise, infatti, si sarebbero originate dal vano motore, avvolgendo gradualmente l’abitacolo mentre si inseriva su viale Marconi, all’altezza di piazzale della Radio.

Per l’automobilista al volante, non è rimasto che scendere dalla macchina, evitare di bruciarsi e vedere la propria macchina divorata dal fuoco. Le dinamiche devo essere ancora valutate, ma le piste al vaglio sull’incidente sono due: un cortocircuito all’impianto elettrico del mezzo, oppure addirittura una perdita di olio o carburante dal serbatoio. L’ultima ipotesi sarebbe la più accreditata, considerata anche la presenza di sostanze oleose, probabilmente provenienti dall’abitacolo, in prossimità del luogo dell’incendio.

Sul posto, prontamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno isolato la macchina con un restringimento della corsia di transito, in direzione Porta Portese, di viale Guglielmo Marconi. Numerosi i curiosi e i presenti accorsi a vedere l’incendio che divorava la macchina, probabilmente attratti di come, un simile episodio, si presentasse in una zona puntualmente molto trafficata della Capitale. Non vengono menzionati problemi legati a congestioni del traffico per questo particolare incendio.