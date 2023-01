Ardea, auto a fuoco sul Lungomare degli Ardeatini la notte della Befana

Incendio nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sul lungomare di Ardea. Qui, in circostanze tuttora in fase di accertamento, è andata a fuoco un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri della locale Tenenza con questi ultimi che ora indagano sull’accaduto.

L’episodio

Stando alle informazioni disponibili l’auto era parcheggiata sul Lungomare degli Ardeatini non distante dall’intersezione con Via Bergamo quando, la notte dell’Epifania, quella tra il 5 e il 6 gennaio scorsi, intorno a mezzanotte e un quarto, improvvisamente è scoppiato l’incendio nella parte anteriore della vettura, una Volskwagen Golf. Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia.

Auto danneggiate a Ostia e Pomezia

C’è da dire che queste ultime ore, sul fronte della criminalità e del vandalismo, sono state particolarmente complicate per il litorale. Oltre al rogo di Ardea ignoti hanno preso di mira anche le zone di Pomezia e Ostia con decine di auto danneggiate. Sul territorio pometino in particolare, in pieno centro, almeno una ventina di macchine è stata danneggiata: bersaglio dei malviventi gli specchietti delle vetture in sosta, fatti completamente saltare o rotti parzialmente. Ad Ostia invece, in varie parti della città, alle auto parcheggiate sono stati infranti i vetri non è chiaro se a scopo di furto o per ‘soddisfare’ il sadico divertimento di qualche sbandato (o magari di qualche baby gang).

