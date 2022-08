Ardea: vasto incendio in Via del Quartaccio, fiamme minacciano alcune abitazioni

Incendio in corso in questi minuti a Ardea dove un grosso rogo sta minacciando anche alcune abitazioni. La zona interessata è quella di Via del Quartaccio in corrispondenza dell’incrocio con Via del Radiofaro.

Incendio in Via del Quartaccio ad Ardea

A bruciare è la vegetazione presente nel bosco e diverse sterpaglie in località Santa Lucia. L’allarme è scattato intorno alle ore 13.00 circa di oggi giovedì 11 agosto 2o22.

La situazione

Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco unitamente a due autobotti, oltre a un elicottero. Le fiamme, come detto, sono arrivate nei pressi di alcune abitazioni. Sul posto anche il Direttore Operazioni di Spegnimento per coordinare l’intervento.

Al momento stanno bruciando dei rifiuti all’interno di una cava, inaccessibile dai mezzi di terra, per cui le fiamme vengono spente dall’alto dall’elicottero.