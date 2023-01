Ostia, auto prese di mira nella notte: vetri spaccati e residenti infuriati (FOTO)

Criminali in azione nelle scorse ore sul litorale romano. Diversi residenti hanno segnalato il danneggiamento di auto parcheggiate nel corso della notte in più punti di Ostia: le auto, come mostrano le foto e le segnalazioni postate sui social, mostrano le vetture con i finestrini mandati letteralmente in frantumi. E in molti tornano a chiedere adesso maggiori controlli alle forze dell’ordine.

Vetri spaccati alle auto in sosta ad Ostia

Alcune segnalazioni provengono dalla zona attorno alla Parrocchia Santa Monica. Tra le macchine vandalizzate, non è chiaro al momento se a scopo di furto o semplicemente per ‘soddisfare’ il sadico divertimento di qualche sbandato, risulta anche un Taxi. Ma questa, stando alle testimonianze raccolte, non è l’unica area del X Municipio colpita. Su Viale del Lido di Ostia ad esempio altri cittadini segnalano ulteriori tre macchine danneggiate; altri ancora riportano la situazione, sempre con auto parcheggiate e ritrovare con i vetri in frantumi, riscontrata sul Lungomare Toscanelli. “Ostia è terra di nessuno”, sentenzia un cittadino. “Dove sono i controlli delle forze dell’ordine?”, aggiunge un altro utente.

In queste stesse ore peraltro in un’altra zona del litorale romano, a Pomezia per l’esattezza, altre macchine parcheggiate in centro sono state ‘assaltate’ dai vandali. In questo caso, anziché distruggere i finestrini, soggetti rimasti al momento ignoti se la sono presa con gli specchietti retrovisori: secondo una prima stima, nella notte tra venerdì e sabato, sarebbero state almeno venti le macchine danneggiate con danni per centinaia di euro.

