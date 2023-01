Roma, investe con lo scooter un cinghiale in piena notte: grave centauro 58enne

Nuova tragedia a causa del proliferare incontrollato dei cinghiali in Città. Nella zona di Roma Nord, un motociclista ha investito un cinghiale in piena notte. Le conseguenze dell’impatto sono state tragiche per entrambe le parti: l’animale è morto sul colpo, mentre il centauro lotta tra la vita e la morta su un letto di ospedale, in condizioni che gli stessi sanitari definiscono come “molto gravi” per le conseguenze dello scontro.

Un nuovo cinghiale investito a Roma Nord: centauro in fin di vita

Stava probabilmente tornando a casa, quando su via Cassia Nuova ha visto sbucarsi un cinghiale all’improvviso. Non ha potuto nulla per evitare lo scontro un uomo di 58 anni, residente in una zona limitrofe l’incidente, che verso le 23.00 ha investito il grosso animale col proprio scooter. L’animale è morto probabilmente sul colpo, mentre il motociclista è in fin di vita per le conseguenze della brutale caduta dal proprio ciclomotore.

L’uomo viaggiava a bordo di una motocicletta della Honda, venendo sbalzato completamente al momento dell’impatto. Sul posto, i sanitari del 118 hanno definito da subito le condizioni del centauro come “critiche e disperate”. L’impatto con il pesante ungulato, sarebbe avvenuto all’incrocio con via Oriolo Romano. Un sinistro devastato, che ha sbalzato il motociclista dalla sella della propria moto e fatto atterrare a distanza di pochi metri.

I paramedici occorsi sul posto del sinistro, hanno costatato da subito la gravità delle condizioni del signore. Subito, l’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso presso il policlinico universitario dell’Agostino Gemelli. La carcassa del cinghiale, morto sul colpo al momento dell’incidente, è stata ritirata e poi gestita dalla ditta incaricata dal Comune di Roma. Il caso riapre l’attenzione sul pericolo per automobilisti, e soprattutto motociclisti, con i cinghiali liberi di girare per le nostre città. Situazioni analoghe, oltretutto, hanno già portato alla morte di motociclisti, come avvenne nel caso di Nazzareno Alessandri nel 2017.