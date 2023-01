Cucciolo di cinghiale nel parco di via Fleming: catturato e allontanato, l’ira degli attivisti

Non si fermano la cattura e l’abbattimento dei cinghiali. I mammiferi vengono spesso avvistati gironzolare nella città creando nei cittadini non poca apprensione e facendo scattare l’allarme da parte delle forze dell’ordine che, pertanto, mettono subito in atto il protocollo per la loro cattura. Diversi gli episodi che si verificano quotidianamente. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto ieri, giovedì 5 gennaio, quando un cucciolo di cinghiale è stato avvistato e braccato in un’area verde vicino Corso Francia, in attesa di essere catturato.

Il cinghiale nel parchetto vicino Corso Francia

Siamo a Roma, in via Alessandro Fleming. Qui un dispiegamento di forze dell’ordine anche in tenuta antisommossa, unitamente al personale dell’Asl, alla polizia municipale, agli addetti alla cattura nonché alla presenza di decine di persone, erano tutte riunite per la cattura prima e l’allontanamento poi di un cucciolo di cinghiale che si trovava all’interno di un’area verde vicino Corso Francia. A documentare quanto accaduto è la Sfattoria degli Ultimi attraverso una serie di video postati sulla loro pagina Instagram. Il cucciolo di cinghiale, di circa 8 mesi, era entrato nell’area cani del parchetto facendo subito scattare l’allarme.

Nel giro di poco, infatti, presenti sul posto le forze dell’ordine e il personale dell’Asl che hanno attivato il protocollo per la cattura. Quando i volontari della Sfattoria sono arrivati la procedura era già in atto. Il cucciolo è stato poi preso, addormentato con un paio di dardi da parte del veterinario intervenuto e poi allontanato dall’area. Dopodiché se ne sono perse le tracce, anche gli attivisti non lo hanno più visto. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, generando non poca rabbia da parte dei volontari che da sempre si battono al fine di evitare delle simili situazioni.

L’avvistamento a Mentana

Solo pochi giorni fa, un altro cinghiale era stato avvistato in un’area verde di Mentana, nella provincia di Roma. Il mammifero si trovava vicino alle case facendo subito partire l’allarme da parte dei residenti. Per catturarlo sono giunte dapprima alcune persone con tanto di bastoni e cinghie, poi presenti sul posto anche i carabinieri. Alla fine l’animale — piuttosto nervoso ed agitato a causa delle numerose persone presenti — si è allontanato spontaneamente verso la campagna.